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Вибух на нафтопроводі під Івано-Франківськом: двоє постраждалих померли у лікарні

Середа 11 жовтня 2023 13:58
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Вибух на нафтопроводі під Івано-Франківськом: двоє постраждалих померли у лікарні Фото: двоє постраждалих внаслідок вибуху на нафтопроводі під Івано-Франківськом померли (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Двоє постраждалих внаслідок вибуху на нафтопроводі в Івано-Франківській області померли у лікарні в Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

Зазначимо, що чотирьох постраждалих внаслідок пожежі у Надвірнянському районі, що сталась через витік нафтопродукту, відправили на лікування у Німеччину.

"Двоє дорослих - чоловік 35 років й жінка 39 років, за життя яких спершу боролись прикарпатські медики, а відтак провідні німецькі фахівці, не вижили. Цієї ночі їх не стало", - написала Онищук.

Вона додала, що наразі у Німеччині перебувають ще двоє хлопчиків з важкими опіковими травмами.

Вибух під Івано-Франківськом

30 вересня місцеві Telegram-канали опублікували фото та відео з села Стримба, яке розташоване за 30 км від Івано-Франківська.

Спочатку очевидці говорили, що там нібито стався вибух газопроводу або вибухнуло щось "пов'язане з нафтою". Пізніше з'ясувалося, що поблизу села стався порив нафтопроводу, після чого спалахнула пожежа.

В результаті вибуху на нафтопроводі під Івано-Франківськом постраждали 9 людей.

Крім того, в компанії "Укрнафта" зазначали, що транспортування нафтопродуктів трубопроводом зупинено.

Більше про те, що відомо про вибух на Прикарпатті, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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