Взрыв на нефтепроводе под Ивано-Франковском: двое пострадавших умерли в больнице

Двое пострадавших в результате взрыва на нефтепроводе в Ивано-Франковской области умерли в больнице в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук .

Отметим, что четырех пострадавших в результате пожара в Надворнянском районе, который произошел из-за утечки нефтепродукта, отправили на лечение в Германию.

"Двое взрослых - мужчина 35 лет и женщина 39 лет, за жизнь которых сначала боролись прикарпатские медики, а затем ведущие немецкие специалисты, не выжили. Этой ночью их не стало", - написала Онищук.

Она добавила, что в настоящее время в Германии находятся еще двое мальчиков с тяжелыми ожоговыми травмами.

Взрыв под Ивано-Франковском

30 сентября местные Telegram-каналы опубликовали фото и видео из села Стримба, расположенного в 30 км от Ивано-Франковска.

Сначала очевидцы говорили, что там якобы произошел взрыв газопровода или разразилось что-то "связанное с нефтью". Позже выяснилось, что вблизи села произошел порыв нефтепровода, после чего вспыхнул пожар.

В результате взрыва на нефтепроводе под Ивано-Франковском пострадали 9 человек.

Кроме того, в компании "Укрнафта" отмечали, что транспортировка нефтепродуктов по трубопроводу остановлена.

Больше о том, что известно о взрыве в Прикарпатье, - читайте в материале РБК-Украина.

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