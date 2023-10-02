Вибух на нафтопроводі під Івано-Франківськом: поліція відкрила справу

Як повідомили в МВС, на місці події продовжують працювати поліцейські, залучені спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки. Вони встановлюють обставини та причину займання на нафтопроводі.

Наразі поліцейські проводять додатковий огляд місця події, вилучають речові докази. Уже призначено ряд експертиз.

Встановлено, що витік нафти до потічка у лісовому масиві відбувся у результаті розгерметизації трубопроводу. У результаті пожежі п‘ятьох людей госпіталізували до лікарень з опіками. Це двоє дітей - 11 та 8 років, та троє дорослих - 35, 39 та 58 років.

Зазначається, що слідчим відділенням Надвірнянського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 292 (Пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів).

Вибух під Івано-Франківськом

Нагадаємо, 30 вересня місцеві Telegram-канали опублікували фото та відео з села Стримба, яке розташоване за 30 кілометрів від Івано-Франківська.

Спочатку очевидці говорили, що нібито стався вибух газопроводу або вибухнуло щось "пов'язане з нафтою". Пізніше з'ясувалося, що поблизу села Стримба стався порив нафтопроводу, після чого спалахнула пожежа.

Мер Надвірної Зіновій Андрійович розповідав, що постраждали 5 людей. Водночас за даними ДСНС, кількість постраждалих складала 6 людей - серед них двоє дітей.

Пізніше глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що в результаті вибуху на нафтопроводі під Івано-Франківськом постраждали 9 людей. Частина за них у критичному стані в лікарні.

Крім того, в компанії "Укрнафта" зазначали, що транспортування нафтопродуктів трубопроводом зупинено. А обставини надзвичайної події наразі з'ясовуються, на місці працюють правоохоронні органи.

Все, що відомо про вибух на Прикарпатті, - читайте у матеріалі РБК-Україна.