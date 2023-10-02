ua en ru
Пн, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вибух на нафтопроводі під Івано-Франківськом: поліція відкрила справу

Івано-Франківська область, Понеділок 02 жовтня 2023 11:20
UA EN RU
Вибух на нафтопроводі під Івано-Франківськом: поліція відкрила справу Фото: поліція відкрила справу через вибух на нафтопроводі під Івано-Франківськом (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вибуху на нафтопроводі у селі Стримба в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Як повідомили в МВС, на місці події продовжують працювати поліцейські, залучені спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки. Вони встановлюють обставини та причину займання на нафтопроводі.

Наразі поліцейські проводять додатковий огляд місця події, вилучають речові докази. Уже призначено ряд експертиз.

Встановлено, що витік нафти до потічка у лісовому масиві відбувся у результаті розгерметизації трубопроводу. У результаті пожежі п‘ятьох людей госпіталізували до лікарень з опіками. Це двоє дітей - 11 та 8 років, та троє дорослих - 35, 39 та 58 років.

Зазначається, що слідчим відділенням Надвірнянського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 292 (Пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів).

Вибух під Івано-Франківськом

Нагадаємо, 30 вересня місцеві Telegram-канали опублікували фото та відео з села Стримба, яке розташоване за 30 кілометрів від Івано-Франківська.

Спочатку очевидці говорили, що нібито стався вибух газопроводу або вибухнуло щось "пов'язане з нафтою". Пізніше з'ясувалося, що поблизу села Стримба стався порив нафтопроводу, після чого спалахнула пожежа.

Мер Надвірної Зіновій Андрійович розповідав, що постраждали 5 людей. Водночас за даними ДСНС, кількість постраждалих складала 6 людей - серед них двоє дітей.

Пізніше глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що в результаті вибуху на нафтопроводі під Івано-Франківськом постраждали 9 людей. Частина за них у критичному стані в лікарні.

Крім того, в компанії "Укрнафта" зазначали, що транспортування нафтопродуктів трубопроводом зупинено. А обставини надзвичайної події наразі з'ясовуються, на місці працюють правоохоронні органи.

Все, що відомо про вибух на Прикарпатті, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківська область Вибух полиция
NEWS
Збиті дрони і влучання: що відомо про нічну атаку
Збиті дрони і влучання: що відомо про нічну атаку
DAILY
Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського
РБК-Українаінформаційне агентство Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського