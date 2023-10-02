Взрыв на нефтепроводе под Ивано-Франковском: полиция открыла дело

Полиция начала уголовное производство по факту взрыва на нефтепроводе в селе Стримба в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

Как сообщили в МВД, на месте происшествия продолжают работать полицейские, привлеченные специалисты-криминалисты и взрывотехники. Они устанавливают обстоятельства и причину возгорания на нефтепроводе.

В настоящее время полицейские проводят дополнительный осмотр места происшествия, изымают вещественные доказательства. Уже назначен ряд экспертиз.

Установлено, что утечка нефти в поток в лесном массиве произошла в результате разгерметизации трубопровода. В результате пожара пять человек госпитализированы в больницы с ожогами. Это двое детей - 11 и 8 лет, и трое взрослых -35, 39 и 58 лет.

Отмечается, что следственным отделением Надворнянского районного отдела полиции начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 292 (Повреждение объектов магистральных или промышленных нефто-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов).

Взрыв под Ивано-Франковском

Напомним, 30 сентября местные Telegram-каналы опубликовали фото и видео из села Стримба, расположенного в 30 километрах от Ивано-Франковска.

Сначала очевидцы говорили, что якобы произошел взрыв газопровода или разразилось что-то "связанное с нефтью". Позже выяснилось, что вблизи села Стримба произошел порыв нефтепровода, после чего вспыхнул пожар.

Мэр Надворной Зиновий Андреевич рассказывал, что пострадали 5 человек. В то же время, по данным ГСЧС, количество пострадавших составляло 6 человек - среди них двое детей.

Позже глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что в результате взрыва на нефтепроводе под Ивано-Франковском пострадали 9 человек. Часть за них находится в критическом состоянии в больнице.

Кроме того, в компании "Укрнафта" отмечали, что транспортировка нефтепродуктов по трубопроводу остановлена. А обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются, на месте работают правоохранительные органы.

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