Вибух на нафтопроводі під Івано-Франківськом: кількість потерпілих зросла

"Внаслідок цього постраждали 9 людей. Двоє дітей і троє дорослих, за попередньою інформацією, у критичному стані, з численними опіками тіла (понад 70 відсотків). Їх доправлено до лікувальних закладів району та надається вся необхідна допомога", - розповіла очільник області.

За словами Онищук, ще чотирьом людям надано необхідну медичну допомогу на місці. Госпіталізації вони не потребували.

"Відомо, що подія трапилась о 17:00. У результаті загоряння нафтопродуктів вогонь розповсюдився на приватний будинок. Разом з усіма відповідними службами працюємо на місці події. Причини трагедії - встановлюються", - додала вона.

Вибух під Івано-Франківськом

Сьогодні вдень місцеві Telegram-канали опублікували фото та відео з села Стримба, яке розташоване за 30 кілометрів від Івано-Франківська.

Спочатку була інформація, що інцидент міг статися на газопроводі або вибухнуло щось "пов'язане з нафтою". Пізніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій розповіли, що поблизу села Стримба стався порив нафтопроводу, після чого спалахнула пожежа.

Мер Надвірної Зіновій Андрійович розповідав, що постраждали 5 людей. Водночас за даними ДСНС, кількість постраждалих складала 6 людей - серед них двоє дітей.

Крім того, в компанії "Укрнафта" зазначали, що транспортування нафтопродуктів трубопроводом зупинено. А обставини надзвичайної події наразі з'ясовуються, на місці працюють правоохоронні органи.

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