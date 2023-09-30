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Взрыв на нефтепроводе под Ивано-Франковском: количество пострадавших выросло

Фото: количество пострадавших от взрыва на Прикарпатье выросло (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате взрыва на нефтепроводе под Ивано-Франковском пострадали 9 человек. Часть за них находится в критическом состоянии в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук.

"В результате этого пострадали 9 человек. Двое детей и трое взрослых, по предварительной информации, в критическом состоянии, с многочисленными ожогами тела (более 70 процентов). Они отправлены в лечебные учреждения района и предоставляется вся необходимая помощь", - рассказала глава области.

По словам Онищук, еще четырем людям оказана необходимая медицинская помощь на месте. В госпитализации они не нуждались.

"Известно, что происшествие случилось в 17:00. В результате возгорания нефтепродуктов огонь распространился на частный дом. Вместе со всеми соответствующими службами работаем на месте происшествия. Причины трагедии - устанавливаются", - добавила она.

Взрыв под Ивано-Франковском

Сегодня днем местные Telegram-каналы опубликовали фото и видео из села Стрымба, расположенного в 30 километрах от Ивано-Франковска.

Сначала была информация, что инцидент мог произойти на газопроводе или взорвалось что-то "связанное с нефтью". Позже в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что вблизи села Стрымба произошел прорыв нефтепровода, после чего вспыхнул пожар.

Мэр Надворной Зиновий Андрийович рассказывал, что пострадали 5 человек. В то же время, по данным ГСЧС, количество пострадавших составляло 6 человек - среди них двое детей.

Кроме того, в компании "Укрнафта" отмечали, что транспортировка нефтепродуктов по трубопроводу остановлена. А обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются, на месте работают правоохранительные органы.

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ВзрывИвано-ФранковскИвано-Франковская область