UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вибух міни біля Запорізької АЕС пошкодив електричний трансформатор, - МАГАТЕ

Фото: Вибух міни біля Запорізької АЕС пошкодив електричний трансформатор (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Вибух наземної міни, шостий цього тижня, пошкодив низьковольтний електричний кабель біля Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МАГАТЕ.

"Вибух пошкодивши при цьому електричний трансформатор", - йдеться в повідомленні.

Проте, за словами місії МАГАТЕ, це безпосередньо не вплинуло на системи безпеки.

Також було повідомлено, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі стурбований ядерною та фізичною безпекою ЗАЕС.

Нагадаємо, що вчора трапились ще два вибухи поблизу Запорізької АЕС.

Раніше тварини спровокували три вибухи протипіхотних мін поблизу Запорізької АЕС.

Вчора "Енергоатом" спростував повідомлення про пожежу на Запорізькій АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСМАГАТЭВійна в Україні