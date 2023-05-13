Вибух в Луганську. Росіяни жаліються на приліт по місцю розташування військових

Як пише російське видання, під час обстрілу влучили в стару будівлю Луганської академії внутрішніх справ.

Фото: росіяни жаліються на приліт по місцю розташування військових в Луганську (.me/rt_russian)

Зазначається, що з 2015 року там розташовуються російські окупанти, а сама академія вже базується в центрі.

За попередніми даними, можуть бути загиблі й поранені.