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Вибух в Луганську. Росіяни жаліються на приліт по місцю розташування військових

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В тимчасово окупованому Луганську зранку пролунав вибух. Росіяни жаліються на приліт по місцю розташування військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на RT.

Як пише російське видання, під час обстрілу влучили в стару будівлю Луганської академії внутрішніх справ.

Фото: росіяни жаліються на приліт по місцю розташування військових в Луганську (.me/rt_russian)

Зазначається, що з 2015 року там розташовуються російські окупанти, а сама академія вже базується в центрі.

За попередніми даними, можуть бути загиблі й поранені.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вибухи в тимчасово окупованому Луганську лунали й вчора. В мережі заявили про приліт та пожежу на території машинобудівного заводу, який використовують окупанти.

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