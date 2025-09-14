Вибух на Київщині: з'явились перші деталі від влади

Як повідомляв кореспондент РБК-Україна, пізно ввечері 13 вересня у Київській області було чути вибух. Повітрна тривога у регіоні не оголошувалась.

Після вибухів на Київщині "Укрзалізниця" повідомила про затримку низки потягів. Внаслідок надзвичайної ситуації потягі, які курсують через станцію Боярка, змінять маршрут. Також кілька потягів об'їжджатиме пошкоджені ділянки.