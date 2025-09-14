UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Вибух на Київщині: з'явились перші деталі від влади

Фото: У Київській ОВА розповіли про вибухи (Facebook / dsns)
Автор: Марина Балабан

Вибухи, що чули жителі Київської області, не повʼязані з повітряною атакою ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника в Telegram.

За інформацією голови ОВА, в межах Київської області ворожих повітряних цілей не фіксувалось, сигнал "Повітряна тривога" не оголошувався.

"На місці події працюють оперативні служби. Проводяться всі необхідні дії. Більш детальна інформація буде надана згодом", - ідеться у повідомленні. 

Як повідомляв кореспондент РБК-Україна, пізно ввечері 13 вересня у Київській області було чути вибух. Повітрна тривога у регіоні не оголошувалась.

Після вибухів на Київщині "Укрзалізниця" повідомила про затримку низки потягів. Внаслідок надзвичайної ситуації потягі, які курсують через станцію Боярка, змінять маршрут. Також кілька потягів об'їжджатиме пошкоджені ділянки.

