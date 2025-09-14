Вибух на Київщині: з'явились перші деталі від влади

Вибухи, що чули жителі Київської області, не повʼязані з повітряною атакою ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника в Telegram.
За інформацією голови ОВА, в межах Київської області ворожих повітряних цілей не фіксувалось, сигнал "Повітряна тривога" не оголошувався.
"На місці події працюють оперативні служби. Проводяться всі необхідні дії. Більш детальна інформація буде надана згодом", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляв кореспондент РБК-Україна, пізно ввечері 13 вересня у Київській області було чути вибух. Повітрна тривога у регіоні не оголошувалась.
Після вибухів на Київщині "Укрзалізниця" повідомила про затримку низки потягів. Внаслідок надзвичайної ситуації потягі, які курсують через станцію Боярка, змінять маршрут. Також кілька потягів об'їжджатиме пошкоджені ділянки.