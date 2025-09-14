Взрыв на Киевщине: появились первые детали от власти

Как сообщал корреспондент РБК-Украина, поздно вечером 13 сентября в Киевской области был слышен взрыв. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

После взрывов в Киевской области "Укрзализныця" сообщила о задержке ряда поездов. В результате чрезвычайной ситуации поезда, которые курсируют через станцию Боярка, изменят маршрут. Также несколько поездов будут объезжать поврежденные участки.