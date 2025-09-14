Взрыв на Киевщине: появились первые детали от власти

Взрывы, которые слышали жители Киевской области, не связаны с воздушной атакой врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника в Telegram.
По информации главы ОВА, в пределах Киевской области вражеских воздушных целей не фиксировалось, сигнал "Воздушная тревога" не объявлялся.
"На месте происшествия работают оперативные службы. Проводятся все необходимые действия. Более подробная информация будет предоставлена позже", - говорится в сообщении.
Как сообщал корреспондент РБК-Украина, поздно вечером 13 сентября в Киевской области был слышен взрыв. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.
После взрывов в Киевской области "Укрзализныця" сообщила о задержке ряда поездов. В результате чрезвычайной ситуации поезда, которые курсируют через станцию Боярка, изменят маршрут. Также несколько поездов будут объезжать поврежденные участки.