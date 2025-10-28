Вибух у Хмельницькому: серед постраждалих дитина, під завалами шукають людину (фото)

Вибух у багатоповерхівці Хмельницького 28 жовтня

Нагадаємо, вдень у вівторок, 28 жовтня, у соцмережах почали повідомляти про те, що в одному з районів Хмельницького було чути вибух.

Спікер Національної поліції Юлія Гірдвіліс у коментарі РБК-Україна розповіла, що за попередніми даними у багатоповерховому будинку стався вибух побутового газу. За її словами, внаслідок вибуху у будинку три верхні поверхи фактично знищені. На місце події відразу прибули екстрені служби разом з поліцією.