Взрыв в Хмельницком: среди пострадавших ребенок, под завалами ищут человека (фото)

Фото: последствия взрыва в Хмельницком (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

В результате взрыва в многоэтажке города Хмельницкий, во вторник, 28 октября, пострадали пять человек. Среди них - один ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в результате взрыва бытового газа в многоэтажке на Тернопольской, 34/2 было частично разрушено 9 квартир, еще 15 квартир повреждены.

Предварительно, под завалами может находиться человек.

На месте происшествия работают все экстренные службы города: спасатели, медики, газовая служба, волонтеры Украинского Красного Креста, психологи ГСЧС и правоохранители. Развернут "Пункт несокрушимости" и пункт для оказания психологической помощи.

Как уточнили в полиции, на месте происшествия сейчас идет разбор завалов. Сотрудники городского совета определяют потребность в отселении людей и угрозу дальнейшего разрушения дома.

Владельцы квартир, которые пострадали, могут обращаться к работникам горсовета на месте или звонить на телефоны: 1580 или 067 555 15 80, 073 555 15 80, 073 555 15 80, 080 050 15 80.

Фото: последствия взрыва в Хмельницком (t.me/dsns_telegram)

 

 

Взрыв в многоэтажке Хмельницкого 28 октября

Напомним, днем во вторник, 28 октября, в соцсетях начали сообщать о том, что в одном из районов Хмельницкого был слышен взрыв.

Спикер Национальной полиции Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина рассказала, что по предварительным данным в многоэтажном доме произошел взрыв бытового газа. По ее словам, в результате взрыва в доме три верхних этажа фактически уничтожены. На место происшествия сразу прибыли экстренные службы вместе с полицией.

