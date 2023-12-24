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Вибух газу у Львові: поліція порушила справу та назвала кількість жертв і потерпілих

Фото: в поліції відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху газу у Львові (t.me/UA_National_Police)
Автор: Марія Кучерявець

У Львові через вибух газу в будинку загинули троє людей, ще троє постраждали. Правоохоронці вже порушили кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Як зазначено в повідомленні, 23 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Княгині Ольги стався вибух.

"На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські. Як встановили правоохоронці, стався вибух газу в гаражному приміщенні приватного будинку, внаслідок чого його частина була зруйнована", - йдеться в повідомленні.

Так, під час розбору завалів було виявлено тіла трьох львів’ян: 82-річної жінки та чоловіків віком 37 і 75 років.

Окрім того, семирічний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

За фактом розпочато кримінальне провадження.

 

Фото: в поліції відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху газу у Львові (t.me/UA_National_Police)

Вибух газу у Львові

Нагадаємо, вечері 23 грудня у Львові на вулиці Княгині Ольги у приватному двоповерховому житловому будинку вибухнув газ. 

Вибух зруйнував опорні стіни, почалась пожежа. Внаслідок чого постраждали три людини (серед них двоє дітей). Їх стан неважкий. Крім того, загинули троє осіб.

Точні причини вибуху наразі не відомі, йдеться розслідування всіх обставин події.

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ЛьвівВибухГаз