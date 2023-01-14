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Вибух газопроводу в Литві не був диверсією - МЗС Естонії

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Литва, Субота 14 січня 2023 16:32
Вибух газопроводу в Литві не був диверсією - МЗС Естонії Фото: міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Немає жодної інформації про те, що вибух на газопроводі в Литві був результатом диверсії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу в Facebook..

МЗС Естонії пояснив, що у зв'язку з вибухом газового шляху він постійно був на зв'язку з міністром закордонних справ Литви

"Інформації про те, що це була диверсія, немає і жодних обставин, які свідчать про це", - сказав Рейнсалу.

Він додав, що розслідування триває, і причина вибуху буде з'ясована найближчим часом.

Рейнсалу також підкреслив, що подача газу в Латвію відновлена, але пошкодження самого газопроводу усунуть протягом кількох днів.

Нагадаємо, 13 січня, у Литві стався вибух на газопроводі високого тиску. Інцидент трапився у Пасвальському районі країни.

Проте генеральний директор підприємства Amber Grid, оператора газових мереж Литви Нямунас Бікнюс заявив, що фірма вже знає причину, що призвела до вибуху, диверсію вони відкинули.

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Литва Естонія Вибух Газ
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