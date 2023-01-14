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Взрыв газопровода в Литве не был диверсией - МИД Эстонии

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Литва, Суббота 14 января 2023 16:32
Взрыв газопровода в Литве не был диверсией - МИД Эстонии Фото: министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Нет информации о том, что взрыв на газопроводе в Литве был результатом диверсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу в Facebook.

МИД Эстонии объяснил, что в связи с взрывом газового пути он постоянно был на связи с министром иностранных дел Литвы.

"Информации о том, что это была диверсия, нет и никаких обстоятельств, свидетельствующих об этом", - сказал Рейнсалу.

Он добавил, что расследование продолжается, и причина взрыва будет установлена в ближайшее время.

Рейнсалу также подчеркнул, что подача газа в Латвию возобновлена, но повреждение самого газопровода будет устранено в течение нескольких дней.

Напомним, 13 января в Литве произошел взрыв на газопроводе высокого давления. Инцидент произошел в Пасвальском районе страны.

Однако генеральный директор предприятия Amber Grid, оператора газовых сетей Литвы Нямунас Бикнюс заявил, что фирма уже знает причину, приведшую к взрыву, диверсию они отвергли.

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