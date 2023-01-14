Взрыв газопровода в Литве не был диверсией - МИД Эстонии

Нет информации о том, что взрыв на газопроводе в Литве был результатом диверсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу в Facebook.

МИД Эстонии объяснил, что в связи с взрывом газового пути он постоянно был на связи с министром иностранных дел Литвы.

"Информации о том, что это была диверсия, нет и никаких обстоятельств, свидетельствующих об этом", - сказал Рейнсалу.

Он добавил, что расследование продолжается, и причина взрыва будет установлена в ближайшее время.

Рейнсалу также подчеркнул, что подача газа в Латвию возобновлена, но повреждение самого газопровода будет устранено в течение нескольких дней.