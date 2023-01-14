Взрыв газопровода в Литве не был диверсией - МИД Эстонии
Нет информации о том, что взрыв на газопроводе в Литве был результатом диверсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу в Facebook.
МИД Эстонии объяснил, что в связи с взрывом газового пути он постоянно был на связи с министром иностранных дел Литвы.
"Информации о том, что это была диверсия, нет и никаких обстоятельств, свидетельствующих об этом", - сказал Рейнсалу.
Он добавил, что расследование продолжается, и причина взрыва будет установлена в ближайшее время.
Рейнсалу также подчеркнул, что подача газа в Латвию возобновлена, но повреждение самого газопровода будет устранено в течение нескольких дней.
Напомним, 13 января в Литве произошел взрыв на газопроводе высокого давления. Инцидент произошел в Пасвальском районе страны.
Однако генеральный директор предприятия Amber Grid, оператора газовых сетей Литвы Нямунас Бикнюс заявил, что фирма уже знает причину, приведшую к взрыву, диверсию они отвергли.
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