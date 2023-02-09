Вибух у Дарницькому районі Києва: троє загиблих, під завалами ще одна людина

У Києві внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі загинули троє людей. Ще одна людина перебуває під завалами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації (КМВА) у Telegram.
"Внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі троє людей загинули. Під завалами залишається ще одна людина", - йдеться у повідомленні.
При цьому внаслідок вибуху постраждали шестеро людей. П'ятьох доправили до лікарень, ще одна людина - відмовилася від госпіталізації. Усі мають ушкодження різного ступеня важкості.
"Рятувальна операція триває. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, у Дарницькому районі столиці вибухнув газовий балон.
Прокуратура вже розпочала розслідування за фактом вибуху.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.