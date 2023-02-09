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Взрыв в Дарницком районе Киева: трое погибших, под завалами еще один человек

Фото: количество погибших в результате взрыва в Киеве выросло до трех (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе погибли три человека. Еще один человек находится под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации (КГВА) в Telegram.

"В результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе три человека погибли. Под завалами остается еще один человек", - говорится в сообщении.

При это в результате взрыва пострадали шесть человек. Пятерых доставили в больницы, еще один человек - отказался от госпитализации. Все имеют повреждения различной степени тяжести.

"Спасательная операция продолжается. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в Дарницком районе столицы взорвался газовый баллон.

Прокуратура уже начала расследование по факту взрыва.

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КиевВзрыв