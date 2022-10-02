Вибух чуло півміста. В Маріуполі на вибухівці підірвався екскаватор

У неділю, 2 жовтня, в Маріуполі пролунали вибухи на вулиці Купріна - підірвався екскаватор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За словами Андрющенка, в наслідок НП є жертви серед окупантів.

"При копанні зачепив російський снаряд чи авіабомбу. Вибух такої потужності, що пів міста згадало березень в одну хвилину", - розповів він.

Як повідомлялось, у захопленому Маріуполі російські енергетики підірвались на вибухівці 1 жовтня. Один з них загинув, інший знаходиться у важкому стані.

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