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Вибух чуло півміста. В Маріуполі на вибухівці підірвався екскаватор

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Маріуполь, Неділя 02 жовтня 2022 18:09
Вибух чуло півміста. В Маріуполі на вибухівці підірвався екскаватор Фото: в Маріуполі на міні підірвався екскаватор (ілюстрація/t me riamelitopol)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 2 жовтня, в Маріуполі пролунали вибухи на вулиці Купріна - підірвався екскаватор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"При копанні зачепив російський снаряд чи авіабомбу. Вибух такої потужності, що пів міста згадало березень в одну хвилину", - розповів він.

За словами Андрющенка, в наслідок НП є жертви серед окупантів.

Як повідомлялось, у захопленому Маріуполі російські енергетики підірвались на вибухівці 1 жовтня. Один з них загинув, інший знаходиться у важкому стані.

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