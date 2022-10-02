Взрыв слышали полгорода. В Мариуполе на взрывчатке подорвался экскаватор

В воскресенье, 2 октября, в Мариуполе раздались взрывы на улице Куприна - взорвался экскаватор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"При копании задел российский снаряд или авиабомбу. Взрыв такой мощности, что полгорода вспомнили март в одну минуту", - рассказал он.

По словам Андрющенко, в результате ЧП есть жертвы среди оккупантов.