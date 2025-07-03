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Вибух біля Житомира: кількість постраждалих зросла до 82, серед них є діти та іноземець

Четвер 03 липня 2025 11:51
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Вибух біля Житомира: кількість постраждалих зросла до 82, серед них є діти та іноземець Ілюстративне фото: внаслідок вибуху біля Житомира постраждали 82 людини (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість постраждалих внаслідок вибуху в селі Березина на трасі М-06 зросла до 82 людей, серед яких є діти та іноземець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Житомирської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Бунечка.

Як повідомив Бунечко, станом на зараз відомо про 82 постраждалих. Наразі 38 громадян перебувають у лікарнях, серед яких є четверо дітей. Стан госпіталізованих середньої тяжкості або легкий. Зокрема відомо про постраждалого іноземця, якому також надали необхідну допомогу.

Внаслідок надзвичайної ситуації загинули двоє людей.

"Відновлення пошкоджених будівель не відкладається - працюватимемо разом: держава, область і громада. Пожежу ліквідовано. На місці події тривають оперативно-слідчі дії, з'ясовуються причини трагедії", - заявив Бунечко.

Голова ОВА додав, що рух трасою М-06 вже повністю відновлено.

Вибух біля Житомира

Вчора, 2 липня, близько о 18:00, на трасі Київ-Чоп, неподалік міста Житомир, стався масштабний вибух. Спочатку ЗМІ повідомляли, що вибух стався на АЗС, але пізніше місцева влада заперечила це й заявила, що інцидент стався на двох підприємства.

Детальніше про те, що відомо про вибух - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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