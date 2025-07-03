Вибух біля Житомира: кількість постраждалих зросла до 82, серед них є діти та іноземець

Кількість постраждалих внаслідок вибуху в селі Березина на трасі М-06 зросла до 82 людей, серед яких є діти та іноземець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Житомирської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Бунечка.

Як повідомив Бунечко, станом на зараз відомо про 82 постраждалих. Наразі 38 громадян перебувають у лікарнях, серед яких є четверо дітей. Стан госпіталізованих середньої тяжкості або легкий. Зокрема відомо про постраждалого іноземця, якому також надали необхідну допомогу. Внаслідок надзвичайної ситуації загинули двоє людей. "Відновлення пошкоджених будівель не відкладається - працюватимемо разом: держава, область і громада. Пожежу ліквідовано. На місці події тривають оперативно-слідчі дії, з'ясовуються причини трагедії", - заявив Бунечко. Голова ОВА додав, що рух трасою М-06 вже повністю відновлено.