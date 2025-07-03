Взрыв возле Житомира: количество пострадавших возросло до 82, среди них есть дети и иностранец
Количество пострадавших в результате взрыва в селе Березина на трассе М-06 возросло до 82 человек, среди которых есть дети и иностранец.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Житомирской областной военной администрации (ОВА) Виталия Бунечко.
Как сообщил Бунечко, по состоянию на сейчас известно о 82 пострадавших. Сейчас 38 граждан находятся в больницах, среди которых есть четверо детей. Состояние госпитализированных средней тяжести или легкое. В частности известно о пострадавшем иностранце, которому также оказали необходимую помощь.
В результате чрезвычайной ситуации погибли два человека.
"Восстановление поврежденных зданий не откладывается - будем работать вместе: государство, область и община. Пожар ликвидирован. На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия, выясняются причины трагедии", - заявил Бунечко.
Глава ОВА добавил, что движение по трассе М-06 уже полностью восстановлено.
Взрыв возле Житомира возле Житомира
Вчера, 2 июля, около 18:00, на трассе Киев-Чоп, недалеко от города Житомир, произошел масштабный взрыв. Сначала СМИ сообщали, что взрыв произошел на АЗС, но позже местные власти опровергли это и заявили, что инцидент произошел на двух предприятия.
Подробнее о том, что известно о взрыве - читайте в материале РБК-Украина.
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