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Взрыв возле Житомира: количество пострадавших возросло до 82, среди них есть дети и иностранец

Четверг 03 июля 2025 11:51
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Взрыв возле Житомира: количество пострадавших возросло до 82, среди них есть дети и иностранец Иллюстративное фото: в результате взрыва возле Житомира пострадали 82 человека (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Сергей Пышкин

Количество пострадавших в результате взрыва в селе Березина на трассе М-06 возросло до 82 человек, среди которых есть дети и иностранец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Житомирской областной военной администрации (ОВА) Виталия Бунечко.

Как сообщил Бунечко, по состоянию на сейчас известно о 82 пострадавших. Сейчас 38 граждан находятся в больницах, среди которых есть четверо детей. Состояние госпитализированных средней тяжести или легкое. В частности известно о пострадавшем иностранце, которому также оказали необходимую помощь.

В результате чрезвычайной ситуации погибли два человека.

"Восстановление поврежденных зданий не откладывается - будем работать вместе: государство, область и община. Пожар ликвидирован. На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия, выясняются причины трагедии", - заявил Бунечко.

Глава ОВА добавил, что движение по трассе М-06 уже полностью восстановлено.

Взрыв возле Житомира возле Житомира

Вчера, 2 июля, около 18:00, на трассе Киев-Чоп, недалеко от города Житомир, произошел масштабный взрыв. Сначала СМИ сообщали, что взрыв произошел на АЗС, но позже местные власти опровергли это и заявили, что инцидент произошел на двух предприятия.

Подробнее о том, что известно о взрыве - читайте в материале РБК-Украина.

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