Вибух у багатоповерхівці Києва: рятувальники дістали тіло ще однієї загиблої

Кількість жертв вибуху в багатоповерхівці Дніпровського району Києва зросла. Рятувальники дістали тіло ще однієї загиблої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.
"З-під завалів будинку в Дніпровському районі рятувальники дістали ще одне тіло - загиблої жінки. Пошуково-рятувальна операція триває", - пише міський голова.
Вранці, 22 червня, в одній із багатоповерхівок Києва у Дніпровському районі стався вибух газу.
Як повідомляла ДСНС, станом на 11:30 внаслідок вибуху було відомо про:
Усім постраждалим надається медична й психологічна допомога. Також для евакуйованих мешканців були визначені місця тимчасового проживання.
Через вибух сталося руйнування кількох поверхів, зруйновано 4 квартири. Пожежу, площею 250 кв.метрів, ліквідували о 8:10.
"Причини вибуху встановлююся. Одна з версій - витік газу", - додали в ДСНС.
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