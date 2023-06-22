UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вибух у багатоповерхівці Києва: під завалами знайшли тіло

Фото: у Києві на місці вибуху газу в багатоповерхівці знайдено тіло загиблого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Києві на місці вибуху газу в багатоповерхівці знайдено тіло загиблого, також двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Під завалами у пошкодженій частині 16-поверхового будинку в Деснянському районі, де стався вибух, рятувальники виявили тіло одного загиблого. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Причини вибуху з'ясовують фахівці", - йдеться у повідомленні мера столиці.

Також раніше повідомлялося про двох постраждалих, яким було надано медичну допомогу на місці події. Також із мешканцями будинку працюють психологи ДСНС.

Вночі у Києві стався сильний вибух

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 22 червня, у Києві на вул. Малишка стався сильний вибух.

За даними ДСНС, внаслідок вибуху газу в 16-поверхівці зруйновано 4 та пошкоджено 6 квартир. Врятовано 18 людей. До ліквідації наслідків залучено 70 осіб та 13 одиниць техніки. На місці працюють психологи ДСНС.

До ліквідації наслідків залучено 70 рятувальників та 13 одиниць техніки. На місці працюють 3 психологи ДСНС, які надали допомогу 5 жителям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВибухВибух газу