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Вибух у багатоповерхівці Києва: під завалами знайшли тіло

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Четвер 22 червня 2023 06:46
Вибух у багатоповерхівці Києва: під завалами знайшли тіло Фото: у Києві на місці вибуху газу в багатоповерхівці знайдено тіло загиблого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Києві на місці вибуху газу в багатоповерхівці знайдено тіло загиблого, також двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Під завалами у пошкодженій частині 16-поверхового будинку в Деснянському районі, де стався вибух, рятувальники виявили тіло одного загиблого. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Причини вибуху з'ясовують фахівці", - йдеться у повідомленні мера столиці.

Також раніше повідомлялося про двох постраждалих, яким було надано медичну допомогу на місці події. Також із мешканцями будинку працюють психологи ДСНС.

Вночі у Києві стався сильний вибух

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 22 червня, у Києві на вул. Малишка стався сильний вибух.

За даними ДСНС, внаслідок вибуху газу в 16-поверхівці зруйновано 4 та пошкоджено 6 квартир. Врятовано 18 людей. До ліквідації наслідків залучено 70 осіб та 13 одиниць техніки. На місці працюють психологи ДСНС.

До ліквідації наслідків залучено 70 рятувальників та 13 одиниць техніки. На місці працюють 3 психологи ДСНС, які надали допомогу 5 жителям.

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Київ Вибух Вибух газу
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