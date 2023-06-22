Взрыв в многоэтажке Киева: под завалами нашли тело

В Киеве на месте взрыва газа в многоэтажке найдено тело погибшего, также два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Под завалами в поврежденной части 16-этажного дома в Деснянском районе, где произошел взрыв, спасатели обнаружили тело одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются. Причины взрыва выясняют специалисты", - говорится в сообщении мэра столицы.

Также ранее сообщалось о двух пострадавших, которым была оказана медицинская помощь на месте происшествия. Также с жителями дома работают психологи ГСЧС.

Ночью в Киеве произошел сильный взрыв

Напомним, что сегодня ночью, 22 июня, в Киеве на ул. Малышко произошел сильный взрыв.

По данным ГСЧС, в результате взрыва газа в 16-этажке разрушены 4 и повреждены 6 квартир. Спасены 18 человек. К ликвидации последствий привлечены 70 человек и 13 единиц техники. На месте работают психологи ГСЧС.

К ликвидации последствий привлечены 70 спасателей и 13 единиц техники. На месте работают 3 психолога ГСЧС, которые оказали помощь 5 жителям.