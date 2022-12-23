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Вибух автомобіля в центрі Мелітополя: одним з постраждалих виявився колаборант

Фото: одним з постраждалих внаслідок вибуху в Мелітополі виявився колаборант (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок вибуху автомобіля в центрі Мелітополя постраждав поліцейський-колаборант. Наразі лікарі вирішують, чи вдасться зраднику врятувати другу ногу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

Як пише Федоров, одним з постраждалих внаслідок вибуху автомобіля виявився колаборант - колишній співробітник внутрішньої безпеки Національної поліції Андрій Блавацький.

Після окупації міста зрадник отримав від росіян місце начальника Лінійного відділу міліції.

"Сьогодні кар’єрний зліт зрадника так само яскраво закінчився. За попередніми даними від вибуху йому відірвало ногу й наразі стоїть питання чи залишиться друга", - пише Федоров.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні в Мелітополі пролунав сильний вибух внаслідок підриву автомобіля росіян.

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