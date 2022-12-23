В центрі Мелітополі пролунав вибух, підірвали автівку росіян, - Федоров

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"У центрі Мелітополя пролунав гучний вибух. За даними очевидців підірвано автівку, якою користувались рашисти. Щодо пасажирів та їхнього стану інформація уточнюється", - пише Федоров.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Федоров нещодавно прокоментував на чутки про те, що росіяни нібито тікають з Мелітополя.

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