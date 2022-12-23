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В центрі Мелітополі пролунав вибух, підірвали автівку росіян, - Федоров

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П'ятниця 23 грудня 2022 11:45
В центрі Мелітополі пролунав вибух, підірвали автівку росіян, - Федоров Фото: В центрі Мелітополі пролунав вибух, підірвали автівку росіян (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В центрі Мелітополя пролунав сильний вибух внаслідок підриву автомобіля росіян. Наразі інформація щодо їх стану уточнюється.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"У центрі Мелітополя пролунав гучний вибух. За даними очевидців підірвано автівку, якою користувались рашисти. Щодо пасажирів та їхнього стану інформація уточнюється", - пише Федоров.

За словами місцевого гауляйтера Володимира Рогова, вибух нібито стався о 12:13 біля входу в парк Горького.

В центрі Мелітополі пролунав вибух, підірвали автівку росіян, - Федоров

Фото: підірваний автомобіль на місці подій (t.me/vrogov)

Як пише російське видання "РИА Новости", внаслідок вибуху постраждали двоє людей.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Федоров нещодавно прокоментував на чутки про те, що росіяни нібито тікають з Мелітополя.

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