Вибух автомобіля у Бердянську: ліквідований суддя-зрадник (фото, відео)

Вибух у Бердянську

2 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. НП сталася у у мікрорайоні Ліски, там вибухнуло авто.

Про вибух та та стовп чорного диму в районі рибзаводу повідомили бердянці. На місце події одразу виїхали пожежники та "швидкі" окупантів. Наразі загарбники ніяк не коментували те, що сталося.

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