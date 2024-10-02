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Взрыв автомобиля в Бердянске: ликвидирован судья-предатель (фото, видео)

Фото: в Бердянске ликвидировали судью-предателя Виталия Ломейко 2 октября (t.me/DIUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

В Бердянске ликвидировали судью-предателя Виталия Ломейко. Именно он находился во взорванном автомобиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"2 октября у шестого дома на улице красных партизан в микрорайоне Лыски недалеко от порта во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился предатель Виталий Ломейко", - говорится в сообщении.

Что известно о Ломейко

Ломейко - судья Черниговского районного суда Запорожской области, оставшийся в оккупированном Бердянске, нарушил присягу в условиях войны.

Он сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками. Ломейко причастен к репрессиям украинцев в оккупации и военных преступлений.

Взрыв в Бердянске

2 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздался взрыв. ЧП произошло в микрорайоне Лиски, там взорвалось авто.

О взрыве и столбе черного дыма в районе рыбзавода сообщили бердянцы. На место происшествия сразу выехали пожарные и "скорые" оккупантов. Пока захватчики никак не комментировали произошедшее.

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