Взрыв автомобиля в Бердянске: ликвидирован судья-предатель (фото, видео)

"2 октября у шестого дома на улице красных партизан в микрорайоне Лыски недалеко от порта во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился предатель Виталий Ломейко", - говорится в сообщении.

Что известно о Ломейко

Ломейко - судья Черниговского районного суда Запорожской области, оставшийся в оккупированном Бердянске, нарушил присягу в условиях войны.

Он сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками. Ломейко причастен к репрессиям украинцев в оккупации и военных преступлений.