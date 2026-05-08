Вибух авто у Дніпрі був терактом, виконавців затримали "по гарячих слідах"

Вчора близько 7:30 ранку у Соборному районі міста вибухнув припаркований автомобіль військовослужбовця ЗСУ.

Протягом декількох годин після вибуху співробітники СБУ ідентифікували особи виконавців підриву і затримали їх. Одного з них перехопили на спробі втечі за кордон, де він сподівався сховатися від правосуддя.

Як з’ясувало розслідування, фігуранти на замовлення РФ заклали під автомобіль українського воїна саморобний вибуховий пристрій і встановили поруч телефонну камеру для відеофіксації теракту.

У подальшому вибухівку було дистанційно активовано за допомогою дзвінка на мобільний телефон, яким було споряджено бомбу.

Фото: правоохоронці затримали виконавців теракту у Дніпрі (t.me/SBUkr)

За матеріалами справи, обидва терориста - мешканці Самарівського району Дніпропетровщини, які шукали "швидкі заробітки" у Telegram-каналах. Вони погодились підірвати авто військового ЗСУ в обмін на гроші з РФ.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, сім-карти та одяг, які вони використовували під час підготовки та вчинення теракту.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).



Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.