Вибух авто у Дніпрі був терактом, виконавців затримали "по гарячих слідах"

Служба безпеки та Національна поліція "по гарячих слідах" затримали двох виконавців замовного теракту, які підірвали авто у Дніпрі 7 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Вчора близько 7:30 ранку у Соборному районі міста вибухнув припаркований автомобіль військовослужбовця ЗСУ.
Протягом декількох годин після вибуху співробітники СБУ ідентифікували особи виконавців підриву і затримали їх. Одного з них перехопили на спробі втечі за кордон, де він сподівався сховатися від правосуддя.
Як з’ясувало розслідування, фігуранти на замовлення РФ заклали під автомобіль українського воїна саморобний вибуховий пристрій і встановили поруч телефонну камеру для відеофіксації теракту.
У подальшому вибухівку було дистанційно активовано за допомогою дзвінка на мобільний телефон, яким було споряджено бомбу.
Фото: правоохоронці затримали виконавців теракту у Дніпрі (t.me/SBUkr)
За матеріалами справи, обидва терориста - мешканці Самарівського району Дніпропетровщини, які шукали "швидкі заробітки" у Telegram-каналах. Вони погодились підірвати авто військового ЗСУ в обмін на гроші з РФ.
Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, сім-карти та одяг, які вони використовували під час підготовки та вчинення теракту.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, вранці 7 травня у Соборному районі Дніпра вибухнув припаркований автомобіль.
Внаслідок вибуху транспортного засобу травмовано двоє чоловіків.
Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом терористичного акту (ст. 258 КК України).