Вибух авто біля бізнес-центру гауляйтера Балицького у Мелітополі: з'явилися подробиці

Автомобіль, що вибухнув, в районі бізнес-центру гауляйтера Євгена Балицького в захопленому Мелітополі стояв на цьому меті до НП вже півмісяця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "РИА Мелитополь".
"Місцеві жителі стверджують, що ВАЗ, який вибухнув, знаходився на цьому місці близько 2 тижнів. Але того ранку повз їхав синій Volkswagen Caddy і ВАЗ раптово здетонував. У іномарки відірвало двері", - йдеться в повідомленні.
Як додають автори, водій також постраждав.
"Офіційно - травми легкого ступеня тяжкості - контузія. Переляк тепер "виливають" любителю "руського миру", колишньому міліціонеру", - додають у Telegram-каналі.
Як повідомлялося, раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що НП з підривом авто пов'язана з тим, що росіяни почали боротися за владу в місті.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 25 жовтня, у захопленому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух у районі бізнес-центру гауляйтера Євгена Балицького. На повітря злетіло авто.
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