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Вибух авто біля бізнес-центру гауляйтера Балицького у Мелітополі: з'явилися подробиці

Фото: з'явилися подробиці підриву авто біля бізнес-центру Балицького (t.me/brdVP)
Автор: Наталія Гурковська

Автомобіль, що вибухнув, в районі бізнес-центру гауляйтера Євгена Балицького в захопленому Мелітополі стояв на цьому меті до НП вже півмісяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "РИА Мелитополь".

"Місцеві жителі стверджують, що ВАЗ, який вибухнув, знаходився на цьому місці близько 2 тижнів. Але того ранку повз їхав синій Volkswagen Caddy і ВАЗ раптово здетонував. У іномарки відірвало двері", - йдеться в повідомленні.

Як додають автори, водій також постраждав.

"Офіційно - травми легкого ступеня тяжкості - контузія. Переляк тепер "виливають" любителю "руського миру", колишньому міліціонеру", - додають у Telegram-каналі.

Як повідомлялося, раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що НП з підривом авто пов'язана з тим, що росіяни почали боротися за владу в місті.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 25 жовтня, у захопленому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух у районі бізнес-центру гауляйтера Євгена Балицького. На повітря злетіло авто.

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Мелітополь