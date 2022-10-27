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Взрыв авто возле бизнес-центра гауляйтера Балицкого в Мелитополе: появились подробности

Фото: появились подробности подрыва авто возле бизнес-центра Балицкого (t.me/brdVP)
Автор: Наталия Гурковская

Взорвавшийся автомобиль в районе бизнес-центра гауляйтера Евгения Балицкого в захваченном Мелитополе стоял на этом мете до ЧП уже полмесяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "РИА Мелитополь".

"Местные жители утверждают, что взорвавшийся ВАЗ находился на этом месте порядка 2 недель. Но в то утро мимо ехал синий Volkswagen Caddy и ВАЗ внезапно сдетонировал. У иномарки оторвало дверь", - говорится в сообщении.

Как добавляют авторы, водитель также пострадал.

"Официально - травмы легкой степени тяжести - контузия. Испуг теперь "выливают" любителю "русского мира", бывшему милиционеру", - добавляют в Telegram-канале.

Как сообщалось, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что ЧП с подрывом авто связано с тем, что россияне начали сражаться за власть в городе.

Напомним, во вторник утром, 25 октября, в захваченном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв в районе бизнес-центра гауляйтера Евгения Балицкого. На воздух взлетело авто.

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Мелитополь