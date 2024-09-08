Вибух на АТП в Києві стався не через витік газу, - КМДА

Що передувало

Сьогодні вранці у соцмережах з'явилась інформація про вибух Києві. В момент вибуху тривога у місті не оголошувалась.

Пізніше стало відомо, що вибух стався у Голосіївському районі на території АТП.

В результаті вибуху вже відомо про дві жертви, а під завалами ще можуть перебувати люди.

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