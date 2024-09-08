Взрыв на АТП в Киеве произошел не из-за утечки газа, - КГГА

Что предшествовало

Сегодня утром в соцсетях появилась информация о взрыве в Киеве. В момент взрыва тревога в городе не объявлялась.

Позже стало известно, что взрыв произошел в Голосеевском районе на территории АТП.

В результате взрыва уже известно о двух жертвах, а под завалами еще могут находиться люди.

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