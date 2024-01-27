Виборці просять Верховний суд не допускати Трампа до праймеріз у штаті Колорадо

"Замість того, щоб мирно поступитися владою, Трамп умисно організував і підбурював жорстокий натовп до нападу на Капітолій Сполучених Штатів у відчайдушній спробі перешкодити підрахунку голосів виборців, поданих проти нього", - йдеться у заяві.

Позивачами виступили четверо виборців-республіканців і двоє позафракційних виборців, яких підтримує ліберальна наглядова група "Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні" (CREW).

Позов є частиною більш широких зусиль, спрямованих на вилучення Трампа з виборчих бюлетенів штатів відповідно до 14-ї поправки Конституції. Тож остаточне рішення суддів щодо праймеріз у Колорадо може вплинути на результат цієї кампанії.

Праймеріз республіканців у штаті Колорадо призначені на 5 березня.

Проблеми з висуванням Трампа на виборах у США

Президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року.

20 грудня 2023 року Верховний суд Колорадо заборонив Трампу брати участь у праймеріз на території штату через 14 поправку Конституції США. Вона забороняє участь у виборах організаторів та учасників заколоту, яким суд визнав штурм трампістами Капітолію 6 січня 2021 року.

Команда екс-президента подала апеляцію на це рішення до Верховного суду США. Судді вже почали розгляд. Рішення очікується 8 лютого, воно, ймовірно, буде застосовано на території всієї країни.

Трамп закликав Верховний суд скасувати рішення про заборону брати участь в праймеріз у Колорадо.

Тим часом Джо Байден і Дональд Трамп стали лідерами праймеріз у штаті Нью-Гемпшир.

Єдиним конкуретном Трампа на виборах від республіканців є експредставник США в ООН Ніккі Гейлі.

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