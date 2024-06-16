До виборів у США. Глава МЗС Швейцарії назвав можливі терміни другого саміту миру

За його словами, метою наступного саміту буде питання того, як прокласти шлях до миру в Україні.

Касіс зауважив, що наступна зустріч пройде вже у найближчі 5 місяців, ймовірно, до президентських виборів у США в листопаді.

Однак де саме відбудеться ця зустріч - поки що не відомо.

Перший саміт миру

Цими вихідними у Швейцарії пройшов перший саміт миру, ініціатором якого стала Україна. На ньому були присутні представники з понад 100 країн та міжнародних організацій. Частина з них по завершенню підписала спільне комюніке.

Як пояснив глава МЗС України Дмитро Кулеба, документ буде відкритим і навіть після завершення саміту країни зможуть підписати декларацію.

Детально про те, чого Україна змогла досягти на саміті миру, а що у неї не вийшло - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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