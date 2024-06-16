До выборов в США. Глава МИД Швейцарии назвал возможные сроки второго саммита мира

По его словам, целью следующего саммита станет вопрос того, как проложить путь к миру в Украине.

Кассис отметил, что следующая встреча пройдет уже в ближайшие 5 месяцев, предположительно, до президентских выборов в США в ноябре.

Однако где именно состоится эта встреча – пока не известно.

Первый саммит мира

В эти выходные в Швейцарии прошел первый саммит мира, инициатором которого стала Украина. На нем присутствовали представители более 100 стран и международных организаций. Часть из них по завершении подписала совместное коммюнике.

Как пояснил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, документ будет открытым и даже после завершения саммита страны смогут подписать декларацию.

Подробно о том, чего Украина смогла достичь на саммите мира, а что у нее не получилось – читайте в материале РБК-Украина.

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