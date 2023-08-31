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"Вибори" на захопленій частині України: СБУ встановила декілька тисяч організаторів

Україна, Четвер 31 серпня 2023 10:36
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"Вибори" на захопленій частині України: СБУ встановила декілька тисяч організаторів Фото: СБУ встановила кілька тисяч організаторів фейкових виборів у тимчасово окупованих регіонах України (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ встановила понад 3,5 тис. організаторів та учасників так званих "виборів" у тимчасово окупованих регіонах України. Загарбники вдаються до різного роду примусу, щоб змусити людей прийти та проголосувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Встановлено, що представникам так званих "виборчкомів" загарбники обіцяють грошову винагороду у розмірі від 10 тис. російських рублів.

"Щоб створити видимість "виборчого процесу", Кремль доручив своїм гауляйтерам забезпечити максимальну явку місцевих жителів до місць "голосування", - розповіли у відомстві.

Так, наприклад, у Бердянську російські загарбники та їхні поплічники змушують головних лікарів медичних установ направити для участі у фейкових виборах 100% медперсоналу.

Крім того, рашисти планують проводити подворові обходи помешкань місцевих жителів для збору підписів за "потрібних кандидатів". Збір "голосів" хочуть проводити у присутності озброєних представників окупаційної поліції РФ.

За всіма викритими фактами тривають розслідування у межах кримінальних проваджень, розпочатих слідчими Служби безпеки за двома статтями:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Разом з тим, Служба безпеки закликає громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій частині України не брати участь у фейковому плебісциті й тим самим не діяти на користь агресора.

"Вибори" окупантів

Росіяни хочуть провести "вибори" на тимчасово окупованих територіях України в залежності від регіону до 10 вересня. За даними британської розвідки, таким чином РФ хоче показати захоплені території як свої "невід'ємні частини". При цьому, зважаючи на провалену паспортизацію, росіяни навіть дозволяють українцям "голосувати" без паспорта РФ.

Додамо, що на передодні фейкових виборів, в деяких містах трапились НП на виборчих ділянках окупантів. Зокрема, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області підірвали передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії".

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Служба безпеки України
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