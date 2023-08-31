"Выборы" на захваченной части Украины: СБУ установила несколько тысяч организаторов

СБУ установила более 3,5 тыс. организаторов и участников так называемых "выборов" во временно оккупированных регионах Украины. Захватчики прибегают к разному роду принуждению, чтобы заставить людей прийти и проголосовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Установлено, что представителям так называемых "избиркомов" захватчики обещают денежное вознаграждение в размере от 10 тыс. российских рублей.

"Чтобы создать видимость "избирательного процесса", Кремль поручил своим гауляйтерам обеспечить максимальную явку местных жителей в места "голосования", - рассказали в ведомстве.

Так, например, в Бердянске российские захватчики и их приспешники заставляют главных врачей медицинских учреждений направить для участия в фейковых выборах 100% медперсонала.

Кроме того, рашисты планируют проводить подворовые обходы местных жителей для сбора подписей за "нужных кандидатов". Сбор "голосов" хотят проводить в присутствии вооруженных представителей оккупационной полиции РФ.

По всем фактам продолжаются расследования в рамках уголовных производств, начатых следователями Службы безопасности по двум статьям:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Вместе с тем, Служба безопасности призывает граждан Украины, которые находятся на временно оккупированной части Украины, не участвовать в фейковом плебисците и тем самым не действовать в пользу агрессора.

"Выборы" оккупантов

Россияне хотят провести "выборы" на временно оккупированных территориях Украины в зависимости от региона до 10 сентября. По данным британской разведки, таким образом РФ хочет показать захваченные территории как свои "неотъемлемые части". При этом, учитывая проваленную паспортизацию, россияне даже позволяют украинцам "голосовать" без паспорта РФ.

Добавим, что накануне фейковых выборов в некоторых городах случились ЧП на избирательных участках оккупантов. В частности, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области взорвали предвыборный региональный штаб "Единой России".