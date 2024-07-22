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Выборы в США: все 50 председателей Демократической партии выразили поддержку Камале Харрис

Понедельник 22 июля 2024 06:18
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Выборы в США: все 50 председателей Демократической партии выразили поддержку Камале Харрис Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вице-президент США Камала Харрис начала обзвон демократов, чтобы заручиться поддержкой своей кандидатуры на пост президента. Ее поддержали все председатели партийных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со на CNN.

По словам источника, знакомого ситуацией, все 50 председателей Демократической партии Штатов выразили поддержку Харрис в качестве нового кандидата от партии в президенты США в ходе телефонного разговора.

CNN отмечает, что сигнал поддержки - это последний признак того, что лидеры партии пытаются сплотиться вокруг Камалы Харрис.

В то же время издание отмечает, что несмотря на поддержку президента США Джо Байдена, остается не ясным, станет ли Харрис кандидатом и какой процесс партия будет использовать для выбора альтернативы.

Ранее CNN сообщало, что вице-президент США Камала Харрис планирует сделать в воскресенье, 21 июля, около 200 звонков законодателям-демократам.

Что предшествовало звонкам Харрис

В воскресенье, 21 июля, действующий президент США Джо Байден заявил, что отказывается переизбираться на второй президенсткий срок. Соответствующее письмо он опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter). В следующем посте он сообщил, что вместо себя кандидатом на эту должность предлагает вице-президента Камалу Харрис.

В то же время, после новостей о Байдене некоторые республиканцы призвали его уйти в отставку с поста президента. Но в комментарии CNN, представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что Байден не уйдет с президентского поста до окончания своих полномочий.

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