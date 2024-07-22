Выборы в США: все 50 председателей Демократической партии выразили поддержку Камале Харрис
Вице-президент США Камала Харрис начала обзвон демократов, чтобы заручиться поддержкой своей кандидатуры на пост президента. Ее поддержали все председатели партийных Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со на CNN.
По словам источника, знакомого ситуацией, все 50 председателей Демократической партии Штатов выразили поддержку Харрис в качестве нового кандидата от партии в президенты США в ходе телефонного разговора.
CNN отмечает, что сигнал поддержки - это последний признак того, что лидеры партии пытаются сплотиться вокруг Камалы Харрис.
В то же время издание отмечает, что несмотря на поддержку президента США Джо Байдена, остается не ясным, станет ли Харрис кандидатом и какой процесс партия будет использовать для выбора альтернативы.
Ранее CNN сообщало, что вице-президент США Камала Харрис планирует сделать в воскресенье, 21 июля, около 200 звонков законодателям-демократам.
Что предшествовало звонкам Харрис
В воскресенье, 21 июля, действующий президент США Джо Байден заявил, что отказывается переизбираться на второй президенсткий срок. Соответствующее письмо он опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter). В следующем посте он сообщил, что вместо себя кандидатом на эту должность предлагает вице-президента Камалу Харрис.
В то же время, после новостей о Байдене некоторые республиканцы призвали его уйти в отставку с поста президента. Но в комментарии CNN, представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что Байден не уйдет с президентского поста до окончания своих полномочий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.