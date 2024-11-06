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Вибори в США: Трамп заявив про активну діяльність поліції у Філадельфії та Детройті

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Кандидат в президенти США республіканець Дональд Трамп заявив про начебто похід представників поліції до районів виборчих дільниць у Філадельфії та Детройті. Натомість місцева влада спростовує висловлювання щодо активізації правоохоронних органів там.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами речника департаменту виборів Детройта Метта Фрідмана, вони "не знають про будь-яку присутність поліції в місті під час виборів, окрім того, що було зазначено на прес-конференції минулого четверга та широко повідомлено по всій країні".

Представник мерії Детройта також заявив, що вони не знають, про що мав на увазі Трамп у своїй публікації у Truth Social: "Філадельфія та Детройт! Там сильні правоохоронні органи!!!"

Як заявив представникам ЗМІ головний операційний директор з виборів у місті Детройт Деніел Бакстер, "нічого не змінилося" стосовно присутності поліції та планування заходів у головному центрі підрахунку відкріпних талонів у центрі міста Хантінгтон Плейс.

Додамо, минулого тижня він повідомив журналістам, що Детройт "розробив і підтримує комплексний план безпеки" у партнерстві з місцевими та федеральними партнерами з правоохоронних органів, оскільки розпочався достроковий підрахунок голосів.

Така заява пролунала після попередньої публікації в мережі, в якій Трамп неправдиво стверджував, що у Філадельфії відбувається "масова фальсифікація".

Тоді двопартійна група чиновників Філадельфії вже заявила, що заяви Трампа є безпідставними.

Вибори у США та посилення заходів безпеки

Раніше повідомлялося, що на тлі президентських виборів у США Вашингтон і понад 20 штатів залучають військових для захисту виборчих комісій та урядових будівель від імовірних протестів і силових заворушень прихильників Трампа після виборів.

Додамо, перед тим у Вашингтоні поліція встановлює високу огорожу довкола Білого дому, Капітолію та резиденції Камали Гарріс

Детальніше про те, чи будуть заворушення після виборів у США, та як це залежить від результатів - читайте в нашому окремому матеріалі.

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Дональд ТрампВибори в США