RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны

Выборы в США: Трамп заявил об активной деятельности полиции в Филадельфии и Детройте

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп заявил о якобы походе представителей полиции в районы избирательных участков в Филадельфии и Детройте. Местные власти опровергают высказывания об активизации правоохранительных органов там.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам спикера департамента выборов Детройта Мэтта Фридмана, они "не знают о каком-либо присутствии полиции в городе во время выборов, кроме того, что было отмечено на пресс-конференции в прошлый четверг и широко сообщено по всей стране".

Представитель мэрии Детройта также заявил, что они не знают, о чем имел в виду Трамп в своей публикации в Truth Social: "Филадельфия и Детройт! Там сильные правоохранительные органы!!!"

Как заявил представителям СМИ главный операционный директор по выборам в городе Детройт Дэниел Бакстер, "ничего не изменилось" относительно присутствия полиции и планирования мероприятий в главном центре подсчета открепительных талонов в центре города Хантингтон Плейс.

На прошлой неделе он сообщил журналистам, что Детройт "разработал и поддерживает комплексный план безопасности" в партнерстве с местными и федеральными партнерами из правоохранительных органов, поскольку начался досрочный подсчет голосов.

Такое заявление прозвучало после прошлой публикации в сети, в которой Трамп ложно утверждал, что в Филадельфии происходит "массовая фальсификация".

Тогда двухпартийная группа чиновников Филадельфии уже заявила, что заявления Трампа являются безосновательными.

Выборы в США и усиление мер безопасности

Ранее сообщалось, что на фоне президентских выборов в США Вашингтон и более 20 штатов привлекают военных для защиты избирательных комиссий и правительственных зданий от вероятных протестов и силовых беспорядков сторонников Трампа после выборов.

Добавим, перед тем в Вашингтоне полиция устанавливает высокое ограждение вокруг Белого дома, Капитолия и резиденции Камалы Харрис.

Подробнее о том, будут ли беспорядки после выборов в США, и как это зависит от результатов - читайте в нашем отдельном материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТрампВыборы в США