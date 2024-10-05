Вибори в США 2024. Що треба знати про кандидатів у президенти

Зміст

Дональд Трамп: від магната до топового політика

Дональд Трамп - син нью-йоркського магната Фреда Трампа. У 13 років його відправили до військової академії, а після закінчення школи Уортона (при Університеті Пенсільванії) зайнявся нерухомістю, взявши "невеликий кредит" на 1 млн доларів. На початку 1970-х взяв під контроль батьківську компанію та перейменував на Trump Organization.

За нього сімейний бізнес зосередився на проектах на Манхеттені. Найвідоміші - хмарочос Trump Tower та готель Grand Hyatt. Під його брендом з'явилися казино, готелі та поля для гольфу від Чикаго та Лас-Вегаса до Індії, Туреччини та Філіппін.

Шлях до слави продовжився у світі розваг - як власника конкурсів краси, пізніше як творця та ведучого реаліті-шоу The Apprentice на NBC. Написав кілька книг, знімався в кіно, продавав все від напоїв до краваток. У шести випадках подавав на банкрутство, приховував податкову інформацію. За оцінками Forbes, наразі статки оцінюються приблизно в 4 млрд доларів.

Першою дружиною була чеська спортсменка та модель Івана Зельничкова. У пари троє дітей - Дональд-молодший, Іванка та Ерік. У 1993 році одружився з акторкою Марле Мейплз, у них спільна дочка Тіффані. З нинішньою дружиною Меланією Трамп разом з 2005 року, виховують сина Баррона Вільяма.

Широко висвітлювалися інші моменти особистого життя. Раніше цього року суд дійшов висновку, що Трамп звів наклеп на письменницю Джин Керролл, коли заперечував звинувачення в сексуальному насильстві. А також був засуджений у справі про фальсифікацію записів, щоб приховати плату за мовчання порноакторки Стормі Деніелс про позашлюбний зв'язок.

Вивчав можливість участі у президентських перегонах 2000 року від Партії реформ, а потім у 2012 році як республіканець. Був одним із затятих прихильників теорії змови, що ставить під сумнів, чи народився Барак Обама в США.

Влітку 2015 року офіційно оголосив про участь у виборах. Виставляв напоказ багатство, звинувачував Мексику у всіх бідах та з гаслом "Зробимо Америку знову великою" легко обійшов суперників у Республіканській партії. Після приголомшливої перемоги над Хілларі Клінтон його привели до присяги як 45-го президента у січні 2017 року.

Фото: після поразки на виборах-2020 Дональд Трамп повернувся у велику політику з високими шансами знову потрапити до Білого дому (Getty Images)

З перших днів привніс драматичність у роботу президента, часто роблячи офіційні заяви у Twitter та відкрито конфліктуючи з іноземними лідерами. Вивів США з кліматичних та торгових угод, заборонив в'їзд громадянам семи мусульманських країн, розпочав торговельну війну з Китаєм та перебудував відносини на Близькому Сході.

Щодо скандалів, то два роки спецпрокурор розслідував можливу змову з Росією про втручання у вибори. Але на Трамп нічого не знайшли. Незабаром після цього став третім президентом США в історії, якому оголосили імпічмент через тиск на іншу державу (спроба розкопати компромат на Джо Байдена за допомогою України).

У 2020 році зіткнувся з жорсткою критикою за те, як намагався впоратися з пандемією COVID. На виборах набрав рекордні для чинного президента 74 млн голосів, але програв Байдену. А бажання скасувати результати призвело до штурму Капітолію, за що йому оголосили другий імпічмент, але знову виправдали.

Здавалося б, політичній кар'єрі настав кінець. Але він зберіг вплив на партію і, незважаючи на погані результати на проміжних виборах-2022, зайшов у президентські перегони, обійшовши понад десяток опонентів зі стану республіканців. Наразі на нього заведено 4 кримінальні справи, три не розглядатимуться до виборів, а вирок у четвертій відкладено до кінця листопада.

13 липня 78-річного кандидата намагалися застрелити на мітингу у Пенсільванії. За кілька днів Республіканська партія офіційно назвала його своїм кандидатом. 15 вересня секретна служба запобігла новому замаху на Трампа.

Ключові пункти програми Трампа

Економіка. Одна з головних обіцянок - "покласти край інфляції і зробити Америку знову доступною". Хоча повноваження президента безпосередньо впливати на ціни дуже обмежені. Трамп обіцяє розширити видобуток нафти, але аналітики скептично налаштовані.

Податки - особливий пункт. Трамп хоче продовжити податкові скорочення, які запровадив у 2017 році переважно для підприємств та багатих американців. Скоротити до 15% податок на прибуток корпорацій та скасувати податки на чайові та соціальні виплати.

Торгівля. Виступає за нові мита у розмірі 10-20% на іноземні товари, при цьому імпорт із Китаю понесе основний тягар в 60%. Список пріоритетів очолює імміграція. Він обіцяє завершити будівництво стіни на кордоні з Мексикою, а також провести "наймасовішу депортацію нелегалів в історії".

Питання абортів мають вирішувати штати самостійно, раніше казав Трамп. Але зараз займає помірнішу позицію після того, як Верховний суд скасував конституційне право на аборт. На дебатах заявив, що не підпише закон про національну заборону абортів.

Україна. Республіканець схильний до зовнішнього ізоляціонізму і хоче, щоб США вийшли з конфліктів в інших частинах світу. Він обіцяє покласти край війні в Україні "за 24 години" шляхом переговорів із РФ. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він загалом повторив свої тези, не вдаючись до деталей, що саме має намір зробити.

Війна Ізраїлю та ХАМАС. Трамп позиціонував себе затятим прихильником Ізраїлю, але критикував методи війни в секторі Газа. За його словами, за нього цієї війни теж би не було. У той же час при ньому посольство США перенесли до Єрусалиму, а Білий дім перестав називати поселення на Західному березі незаконними.

У боротьбі зі злочинністю обіцяє знищити наркокартелі та покінчити з бандами. А в питаннях клімату - знову скоротити регулювання викидів, щоб допомогти автомобільній промисловості. Він також проти електромобілів і хоче скасувати цілі адміністрації Байдена щодо переходу на більш екологічно чистий транспорт.

Камала Гарріс: від прокурора до другої особи в США

Шлях віце-президентки США Камали Гарріс на вершину був по-своєму складним та унікальним.

Вона народилася 20 жовтня 1964 року в Окленді, штат Каліфорнія, у сім'ї мігрантів з Ямайки та Індії. Її батько Дональд зараз почесний професор економіки у Стенфорді, а мати Шьямала Гопалан здобула докторський ступінь в Університеті в Берклі (померла у 2009 році).

У мемуарах Гарріс пише, що батьки познайомилися в Берклі, беручи участь у русі за громадянські права, але пізніше розлучилися, коли Камала була маленькою. За її словами, саме мати навчила її пишатися "як індійським, так і чорним спадком".

У 1982 році вступила до Університету Говарда в самому серці Вашингтона, округ Колумбія. Там вона приєдналася до найстарішого жіночого товариства США, здобула ступінь бакалавра в галузі політології та економіки. Далі вступила на юрфак Каліфорнійського університету в Гастінгсі, потім багато років провела на прокурорських посадах.

Фото: Камала Гарріс зробила політичну кар'єру після багаторічної роботи прокурором (Getty Images)

Спочатку працювала заступником окружного прокурора округу Аламеда в Окленді, у 2004 році стала окружним прокурором Сан-Франциско, а в 2011-му - генеральним прокурором Каліфорнії.

На посаді генпрокурора Каліфорнії познайомилася з Бо Байденом (старший син Джо Байдена), який був генпрокурором Делавера. У 2014 році вийшла заміж за Дага Емхоффа, колишнього керуючого партнера юридичної фірми. Пара познайомилася на побаченні наосліп.

У 2015 році виграла виборчу кампанію до Сенату. Перебувала у судовому комітеті, а також у спеціальному комітеті з розвідки, перш ніж розпочати боротьбу за Білий дім у 2019 році. На дебатах зіткнулася з послужним списком Джо Байдена, котрий у підсумку обрав її своїм кандидатом у віце-президенти.

Для багатьох це стало несподіванкою, але сам Байден згодом називав рішення "кращим, яке я ухвалив". 20 січня 2021 року Гарріс стала першою в історії США жінкою, яка обійняла посаду віце-президента. А також першою жінкою афроамериканського та південноазіатського походження на такій високій посаді.

У Білому домі зосередилася на кількох ініціативах. Встановила рекорд за кількістю вирішальних голосів у Сенаті, допомагаючи ухвалити закон про зниження інфляції та план порятунку з виплатами в період пандемії COVID. А також очолила зусилля щодо усунення причин нелегальної міграції (опоненти критикують за недостатній прогрес).

Ще недавно Гарріс була ключовою особою адміністрації, яка підкреслювала шкоду заборони на аборти після того, як Верховний суд скасував "справу Роу проти Уейда" - півсторічний прецедент, який гарантує право на аборт.

Докладніше про це читайте у матеріалі "Козир для Гарріс. Чому дискусії про аборти стали топ-темою на виборах у США".

У кампанії-2020 вона відстоювала ліві погляди щодо питань імміграції, прав ЛГБТ та інших тем, але стикалася з нападками через прокурорське минуле. Чотири роки по тому Гарріс виступає поліцейським, який має намір переслідувати засудженого злочинця в особі Трампа.

Головне із передвиборчої програми Гарріс

Економіка. Гарріс обіцяє іпотечну допомогу тим, хто вперше купує житло, податкові кредити для батьків та заборону на різке зростання цін у продуктових магазинах. За її словами, план у тому, щоб створити "економіку можливостей, де у кожного буде шанс досягти успіху".

У питаннях кордону підтримує двопартійну угоду, яка включає сотні мільйонів доларів на будівництво "мексиканської стіни". А також виступає за жорсткі наслідки для нелегальних мігрантів, хоча раніше була поблажливішою.

Центральним пунктом програми Гарріс зробила право на аборт, вона підтримує законодавство, яке закріпить репродуктивні права на федеральному рівні.

Минулого року відвідала Мюнхенську конференцію з безпеки та виступила із заявами на підтримку НАТО та засудженням вторгнення РФ в Україну. Гарріс обіцяла підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, а також представляла США на першому саміті миру.

Війна Ізраїлю та ХАМАС. Гарріс давно виступає за принцип двох держав. У разі перемоги обіцяє забезпечити безпеку Ізраїлю та "припинити страждання в Газі". На дебатах із Трампом заявила, що постійно підтримувала ізраїльський народ, а пізніше зазначила, що зосередиться на досягненні угоди про припинення вогню.

Податки. Кандидатка від демократів продовжить підтримувати пропозицію Байдена не підвищувати податки для американців із прибутком менше 400 тисяч доларів на рік. Також обіцяє знизити податкове навантаження на середній клас, що "принесе користь понад 100 млн американців".

Закони про зброю. На посаді віце-президента Гарріс займалася управлінням Білого дому щодо запобігання насильству із застосуванням вогнепальної зброї. Її програма включає заборону на продаж штурмових гвинтівок, магазинів великої ємності та загальну перевірку даних власників зброї.

**

Зазначимо, крім Трампа та Гарріс у бюлетенях будуть й інші імена. Наприклад, кандидата від лібертаріанської партії Чейза Олівера - наймолодшого учасника перегонів та єдиного відкритого гея серед кандидатів.

Або самовисуванця, 70-річного лівого мислителя Корнела Веста, який виступає за ліквідацію НАТО та припинення всіх збройних конфліктів за участю США. Або 73-річної еко-активістки Джил Стайн, яка намагається домогтися зниження викидів вуглецю в більш стислий термін, пропонує закрити військові бази США за кордоном та зняти санкції проти Куби, Венесуели та Нікарагуа.

Відповідно до загальнонаціональних рейтингів, їхня підтримка становить близько 1%. Однак у конкретних штатах можуть відібрати важливі відсоткові пункти в основних лідерів. Детальніше про це читайте у матеріалі "Не лише Трамп та Гарріс. Хто ще балотується у президенти США і як може вплинути на вибори".