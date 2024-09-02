Не лише Трамп і Гарріс. Хто ще балотується у президенти США та як може вплинути на вибори

Хоча на президентських виборах у США вся увага прикута до Камали Гарріс та Дональда Трампа, крім них балотуються ще й інші кандидати.

Як вони можуть вплинути на підсумки виборів – читайте детальніше на РБК-Україна .

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На виборах у США головна увага прикута до двох основних кандидатів – Камали Гарріс від демократів, та Дональда Трампа від республіканців. Але вони не єдині, хто змагається за президентське крісло.

Як кандидати від третіх партій можуть вплинути на вибори

Рейтинги інших кандидатів складають лічені відсотки. Ба більше, кандидати від третіх партій можуть балотуватися навіть не у всіх штатах. Кожен штат має унікальне та іноді заплутане виборче законодавство. "Треті" кандидати можуть балотуватися як самовисуванці або ж від невеликих партій, переважно від "зелених" або від Лібертаріанської партії. У кожному випадку процедура відрізняється за складністю та термінами.

Разом з тим, такі кандидати можуть вплинути на результати голосування, відтягнувши на себе частину голосів. Приміром, у 1992 році незалежний кандидат Росс Перо отримав 19 % голосів. На думку аналітиків, це забрало голоси у Джорджа Буша-старшого та принесло перемогу Білу Клінтону. У 1912 році колишній президент Теодор Рузвельт балотувався від створеної "під вибори" Прогресивної партії та посів друге місце з 27,4% голосів.

Особливо важливими незалежні кандидати можуть бути в "хитких" штатах, де розрив між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом в межах статистичної похибки.

Згідно з останнім опитуванням Reuters/Ipsos, у семи штатах, де вибори 2020 року були найближчими – Вісконсіні, Пенсільванії, Джорджії, Арізоні, Північній Кароліні, Мічигані та Неваді – Трамп мав від 45% проти 43% у Гарріс. Водночас опитування Bloomberg News/Morning Consult, опубліковане 30 серпня показало, що Гарріс або лідирує, або зрівнялася з Трампом у кожному з цих штатів.

Найбільш помітних кандидатів від третіх партій є четверо.

Роберт Кеннеді-молодший

Племінник екс-президента Джона Кеннеді. Він зробив собі ім'я як юрист у справах щодо захисту довкілля. Однак згодом став відомий як прихильник та популяризатор теорій змови та антивакцинатор.

Кеннеді-молодший вперше взяв участь у виборах у квітні 2023 року, кинувши виклик президенту Джо Байдену на праймеріз Демократичної партії. Коли стало зрозуміло, що партія не підтримає Кеннеді, він вирішив балотуватися самостійно.

Під час своєї кампанії Кеннеді звертався до виборців, незадоволених як Демократичною, так і Республіканською партіями. Він часто звинувачував Байдена і Трампа у збільшенні державних витрат, продовженні участі США в іноземних конфліктах і проведенні політики, вигідної великим корпораціям.

Політик обіцяв припинити підтримку України з боку США та вести переговори про припинення російсько-української війни. Він також обіцяв на п’ять років запровадити заборону на лобіювання для колишніх урядовців. А в перший день свого перебування на посаді планував підписати розпорядження про те, що "будь-який державний службовець, який бреше", втратить роботу.

23 серпня Кеннеді фактично припинив свою участь у виборах та підтримав Дональда Трампа. Водночас він вилучить своє ім'я з бюлетеня лише в десяти штатах, які, ймовірно, вирішать результати виборів, і залишиться кандидатом в інших штатах. Кеннеді став членом перехідної команди, яка допоможе Трампу з призначеннями на ключові посади в разі перемоги.

Цей кандидат із загальнонаціональним рейтингом близько 3% протягом останніх місяців забирав голоси саме у Трампа, тож його зняття з виборів найбільш вигідне саме республіканцю. Частина прихильників Кеннеді таки проголосує за Трампа, сподіваючись, що їх кандидат отримає посаду у владі, однак інша група взагалі може не прийти на вибори.

Чейз Олівер – анти-Трамп

Кандидат від Лібертаріанської партії. 38-річний Олівер буде наймолодшим учасником президентських перегонів. Він також єдиний відкритий гей серед кандидатів.

Під час передвиборчої кампанії пропагує ідеї громадянських свобод та посилення місцевого самоврядування. Чейз Олівер критикує переважно Трампа, за зростання національного боргу США та ковідні локдауни впродовж чотирьох років його попереднього президентства. Втім, як не дивно, така риторика опосередковано грає Трампу грає на руку, адже Олівер відтягує на себе голоси Камали Гарріс.

У нещодавньому опитуванні Monmouth University 1% демократів заявили, що підтримають Олівера на виборах, порівняно з практично повною відсутністю підтримки серед республіканців.

Корнел Уест – лівий мислитель

70-річний професор, один із найвпливовіших американських лівих мислителів. відомий своєю боротьбою за громадянські права меншин, а також критикою великих корпорацій та неолібералізму. Як актор зіграв у десятках фільмів. Зокрема, "радника Уеста" у фільмах "Матриця: Перезавантаження" та "Матриця: Революція". Уест планував балотуватися від Партії зелених, однак зрештою вирішив йти на вибори самостійно.

Один із ключових пунктів його програми – повне припинення всіх збройних конфліктів, де США підтримують одну із сторін, включаючи війну Росії проти України та Ізраїлю проти терористів ХАМАС. Уест також виступає за ліквідацію НАТО.

Нещодавнє опитування ABC News та Ipsos, показало, що Уеста підтримує близько 1% виборців, які прихильні до демократів. Водночас він може відібрати у Камали Гарріс більше голосів молоді з лівими поглядами, яка не задоволена підтримкою Ізраїлю з боку демократів.

Джил Стайн – еко-активістка

73-річна випускниця Гарварду. Балотувалася у президенти США від Партії зелених у 2012 та 2016 роках, до цього двічі намагалася стати губернатором штату Массачусетс, де з кінця 90-х зайнялася активістською діяльністю.

Стайн пропонує кліматичну політику, яка йде далі, ніж "Новий зелений курс" прогресивних демократів, спонукаючи США досягти нульових викидів вуглецю в більш стислі терміни. Кандидатка пропонує закрити більшість військових баз США за кордоном та припинити постачання зброї. Ще одна її пропозиція - зняти економічні санкції, які завдають шкоди мирному населенню, зокрема з Куби, Венесуели та Нікарагуа.

Як і Уест, Стайн має загальнонаціональні рейтинги близько 1%. Однак опитування Marquette University Law School poll показало, що Стайн отримала 6% голосів демократів, які коливаються, що є її найвищим рівнем підтримки серед будь-якої групи партійного спектру. Вона не взяла нічого від жодної республіканської групи. При цьому серед американських мусульман її підтримка складає 29%, стільки ж підтримують Камалу Гарріс. Ця категорія виборців загалом у США нараховує 2,5 млн осіб, але особливо важлива у "хиткому" штаті Мічиган, де компактно проживають арабо-американці.

У деяких штатах демократи намагаються протидіяти висуненню кандидатів від інших партій, аби ті не відбирали голоси у Камали Гарріс. Приміром, у штаті Вісконсін співробітник Національного комітету Демократичної партії Девід Стрендж намагався усунути Стайн з голосування через суд, оскільки Партія зелених не має представництва у штаті. Суд відмовився усувати Стайн. Більше того, після інциденту кандидатка від зелених заявила, що продовжить кампанію і не буде знімати свою кандидатуру до самих виборів.