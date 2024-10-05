Выборы в США 2024. Что нужно знать о кандидатах в президенты

Содержание

Дональд Трамп: от магната до топового политика

Дональд Трамп - сын нью-йоркского магната Фреда Трампа. В 13 лет его отправили в военную академию, а после окончания школы Уортона (при Университете Пенсильвании) занялся недвижимостью, взяв "небольшой кредит" на 1 млн долларов. К началу 1970-х взял под контроль отцовскую компанию и переименовал в Trump Organization.

При нем семейный бизнес сосредоточился на проектах на Манхэттене. Самые известные - небоскреб Trump Tower и гостиница Grand Hyatt. Под его брендом появились казино, отели и поля для гольфа от Чикаго и Лас-Вегаса до Индии, Турции и Филиппин.

Путь к славе продолжился в мире развлечений - как владельца конкурсов красоты, позже как создателя и ведущего реалити-шоу The Apprentice на NBC. Написал несколько книг, снимался в кино, продавал все от напитков до галстуков. В шести случаях подавал на банкротство, скрывал налоговою информацию. По оценкам Forbes, в настоящее время состояние оценивается примерно в 4 млрд долларов.

Первой женой была чешская спортсменка и модель Ивана Зельничкова. У пары трое детей - Дональд-младший, Иванка и Эрик. В 1993 году женился на актрисе Марле Мейплз, у них общая дочь Тиффани. С нынешней женой Меланией Трамп вместе с 2005 года, воспитывают сына Баррона Уильяма.

Широко освещались и другие моменты личной жизни. Ранее в этом году суд пришел к выводу, что Трамп опорочил писательницу Джин Кэрролл, когда отрицал обвинения в сексуальном насилии. А также был осужден в деле о фальсификации записей, чтобы скрыть плату за молчание порноактрисы Сторми Дэниэлс о внебрачной связи.

Изучал возможность участия в президентской гонке 2000 года от Партии реформ, а затем в 2012 году как республиканец. Был одним из ярых сторонников теории заговора, ставящей под сомнение, родился ли Барак Обама в США.

Летом 2015 года официально объявил об участии в выборах. Выставлял напоказ богатство, обвинял Мексику во всех бедах и с лозунгом "Сделаем Америку снова великой" легко обошел соперников в Республиканской партии. После ошеломляющей победы над Хиллари Клинтон его привели к присяге в качестве 45-го президента в январе 2017 года.

Фото: после поражения на выборах-2020 Дональд Трамп вернулся в большую политику с высокими шансы снова попасть в Белый дом (Getty Images)

С первых дней привнес драматичность в работу президента, часто делая официальные заявления в Twitter и открыто конфликтуя с иностранными лидерами. Вывел США из климатических и торговых соглашений, запретил въезд гражданам семи мусульманских стран, начал торговую войну с Китаем и перестроил отношения на Ближнем Востоке.

Что касается скандалов, то два года спецпрокурор расследовал возможный сговор с Россией о вмешательстве в выборы. Но на Трампа ничего не нашли. Вскоре после этого от стал третьим президентом США в истории, которому объявили импичмент из-за давления на другое государство (попытка раскопать компромат на Джо Байдена с помощью Украины).

В 2020 году столкнулся с жесткой критикой за то, как пытался справиться с пандемией COVID. На выборах набрал рекордные для действующего президента 74 млн голосов, но проиграл Байдену. А желание оспорить результаты привело к штурму Капитолия, за что ему объявили второй импичмент, но снова оправдали.

Казалось бы, политической карьере пришел конец. Но он сохранил влияние на партию и, несмотря на плохие результаты на промежуточных выборах-2022, зашел в президентскую гонку, обойдя более десятка оппонентов из стана республиканцев. Сейчас на него заведено 4 уголовных дела, три не будут рассматриваться до выборов, а приговор в четвертом отложен до конца ноября.

13 июля 78-летнего кандидата пытались застрелить на митинге в Пенсильвании. Несколько дней спустя Республиканская партия официально назвала его своим кандидатом. 15 сентября секретная служба предотвратила новое покушение на Трампа.

Ключевые пункты программы Трампа

Экономика. Одно из главных обещаний - "положить конец инфляции и сделать Америку снова доступной". Хотя полномочия президента напрямую влиять на цены весьма ограничены. Трамп обещает расширить добычу нефти, но аналитики настроены скептически.

Налоги - особый пункт. Трамп хочет продлить налоговые сокращения, которые ввел в 2017 году преимущественно для предприятий и богатых американцев. Сократить до 15% налог на прибыль корпораций и отменить налоги на чаевые и социальные выплаты.

Торговля. Выступает за новые пошлины в размере 10-20% на иностранные товары, при этом импорт из Китая понесет основную тяжесть в 60%. Список приоритетов возглавляет иммиграция. Он обещает завершить строительство стены на границе с Мексикой, а также провести "самую массовую депортацию нелегалов в истории".

Вопрос абортов должны решать штаты самостоятельно, ранее говорил Трамп. Но сейчас занимает более умеренную позицию после того, как Верховный суд отменил конституционное право на аборт. На дебатах заявил, что не подпишет закон о национальном запрете абортов.

Украина. Республиканец склонен к внешнему изоляционизму и хочет, чтобы США вышли из конфликтов в других частях мира. Он обещает положить конец войне в Украине "за 24 часа" путем переговоров с РФ. На встрече с президентом Владимиром Зеленским он в целом повторил свои тезисы, не вдаваясь в детали, что именно намерен сделать.

Война Израиля и ХАМАС. Трамп позиционировал себя ярым сторонником Израиля, но критиковал методы войны в секторе Газа. По его словам, при нем этой войны тоже бы не было. В то же время при нем посольство США перенесли в Иерусалим, а Белый дом перестал называть поселения на Западном берегу незаконными.

В борьбе с преступностью обещает уничтожить наркокартели и покончить с бандами. А в вопросах климата - снова сократить регулирование выбросов, чтобы помочь автомобильной промышленности. Он также против электромобилей и хочет отменить цели администрации Байдена по переходу на более экологически чистый транспорт.

Камала Харрис: от прокурора до второго человека в США

Путь вице-президента США Камалы Харрис на вершину был по-своему сложным и уникальным.

Она родилась 20 октября 1964 года в Окленде, штат Калифорния, в семье мигрантов из Ямайки и Индии. Ее отец Дональд сейчас почетный профессор экономики в Стэнфорде, а мать Шьямала Гопалан получила докторскую степень в Университете в Беркли (скончалась в 2009 году).

В мемуарах Харрис пишет, что родители познакомились в Беркли, участвуя в движении за гражданские права, но позже развелись, когда Камала была маленькой. По ее словам, именно мать научила ее гордиться "как индийским, так и черным наследием".

В 1982 году поступила в Университет Говарда в самом сердце Вашингтона, округ Колумбия. Там она присоединилась к старейшему женскому обществу США, получила степень бакалавра в области политологии и экономики. Далее поступила на юрфак Калифорнийского университета в Гастингсе, затем много лет провела на прокурорских должностях.

Фото: Камала Харрис сделала политическую карьеру после многолетней работы прокурором (Getty Images)

Сначала работала заместителем окружного прокурора округа Аламеда в Окленде, в 2004 году стала окружным прокурором Сан-Франциско, а в 2011-м - генеральным прокурором Калифорнии.

На посту генпрокурора Калифорнии познакомилась с Бо Байденом (старший сын Джо Байдена), который был генпрокурором Делавэра. В 2014 году вышла замуж за Дага Эмхоффа, бывшего управляющего партнера юридической фирмы. Пара познакомилась на свидании вслепую.

В 2015 году выиграла избирательную кампанию в Сенат. Состояла в судебном комитете, а также в специальном комитете по разведке, прежде чем начать борьбу за Белый дом в 2019 году. На дебатах столкнулась с послужным списком Джо Байдена, который в итоге выбрал ее своим кандидатом в вице-президенты.

Для многих это стало неожиданностью, но сам Байден впоследствии называл решение "лучшим, которое я принял". 20 января 2021 года Харрис стала первой в истории США женщиной, которая заняла пост вице-президента. А также первой женщиной афроамериканского и южноазиатского происхождения на столь высокой должности.

В Белом доме сосредоточилась на нескольких инициативах. Установила рекорд по количеству решающих голосов в Сенате, помогая принять закон о снижении инфляции и план спасения с выплатами в период пандемии COVID. А также возглавила усилия по устранению причин нелегальной миграции (оппоненты критикуют за недостаточный прогресс).

Еще недавно Харрис была ключевым лицом администрации, подчеркивавшим вред запрета на аборты после того, как Верховный суд отменил "дело Роу против Уэйда" - полувековой прецедент, гарантирующий право на аборт.

Подробнее об этом читайте в материале "Козырь для Харрис. Почему дискуссии об абортах стали топ-темой на выборах в США".

В кампании-2020 она отстаивала левые взгляды по вопросам иммиграции, прав ЛГБТ и другим темам, но сталкивалась с нападками из-за прокурорского прошлого. Четыре года спустя Харрис выступает полицейским, который намерен преследовать осужденного преступника в лице Трампа.

Главное из предвыборной программы Харрис

Экономика. Харрис обещает ипотечную помощь тем, кто впервые покупает жилье, налоговые кредиты для родителей и запрет на взвинчивание цен в продуктовых магазинах. По ее словам, план в том, чтобы создать "экономику возможностей, где у каждого будет шанс добиться успеха".

В вопросах границы поддерживает двухпартийное соглашение, которое включает сотни миллионов долларов на строительство "мексиканской стены". А также выступает за жесткие последствия для нелегальных мигрантов, хотя раньше была более снисходительна.

Центральным пунктом программы Харрис сделала право на аборт, она поддерживает законодательство, которое закрепит репродуктивные права на федеральном уровне.

В прошлом году посетила Мюнхенскую конференцию по безопасности и выступила с заявлениями в поддержку НАТО и осуждением вторжения РФ в Украину. Харрис обещала поддерживать Украину столько, сколько потребуется, а также представляла США на первом саммите мира.

Война Израиля и ХАМАС. Харрис давно выступает за принцип двух государств. В случае победы обещает обеспечить безопасность Израиля и "прекратить страдания в Газе". На дебатах с Трампом заявила, что постоянно поддерживала израильский народ, а позже отметила, что сосредоточится на достижении соглашения о прекращении огня.

Налоги. Кандидат от демократов продолжит поддерживать предложение Байдена не повышать налоги для американцев с доходом менее 400 тысяч долларов в год. Также обещает снизить налоговую нагрузку на средний класс, что "принесет пользу более 100 млн американцев".

Законы об оружии. На посту вице-президента Харрис курировала управление Белого дома по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия. Ее программа включает запрет на продажу штурмовых винтовок, магазинов большой емкости и всеобщую проверку данных владельцев оружия.

**

Отметим, помимо Трампа и Харрис в бюллетенях будут и другие имена. Например, кандидата от либертарианской партии Чейза Оливера - самого молодого участника гонки и единственного открытого гея среди кандидатов.

Или самовыдвиженца, 70-летнего левого мыслителя Корнела Уэста, который выступает за ликвидацию НАТО и прекращение всех вооруженных конфликтов с участием США. Или 73-летней эко-активистки Джил Стайн, которая пытается добиться снижения выбросов углерода в более сжатые сроки, предлагает закрыть военные базы США за рубежом и снять санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

Согласно общенациональным рейтингам, их поддержка составляет около 1%. Однако в конкретных штатах могут отобрать важные процентные пункты у основных фаворитов. Подробнее об этом читайте в материале "Не только Трамп и Харрис. Кто еще баллотируется в президенты США и как может повлиять на выборы".