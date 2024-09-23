Данина традиції: чому вибори у США завжди проходять у вівторок

У США вибори президента та Конгресу проходять, на відміну від більшості інших країн світу, не в неділю, а у вівторок.

РБК-Україна пояснює, чому саме цей день було обрано для голосування.

Вибори у США завжди проходять "у вівторок після першого понеділка листопада". Цього року, дата голосування припала на 5 листопада. І це данина традиції.

Коли наприкінці XVIII століття США стали незалежною державою, єдиного дня голосування не було. Кожен штат визначав його самостійно – протягом 34 днів до першої середи грудня, коли раніше збиралася Колегія виборників.

Однак у цій системі були недоліки. Штати, які провели вибори раніше, публікували свої результати голосування, і таким чином впливали на результати виборів у штатах, які провели свої вибори пізніше. Визначення єдиного дня виборів допомогло усунути надмірний вплив "пізніх" штатів.

Відповідний закон було ухвалено лише в 1845 році. Однак постало питання: який саме день тижня обрати для виборів.

У той час США все ще були переважно аграрним суспільством. Фермери, які становили більшість населення, більшу частину року були зайняті роботами в полі: посадкою, доглядом та збиранням врожаю. Початок листопада був вдалим часом для голосування, оскільки жнива закінчилися, але погода все ще була відносно теплою.

Та навіть у цю пору року не всі дні підходили для голосування. Більшість американців були набожними християнами, тому виділяли неділю для відвідування церкви. У багатьох районах середа була базарним днем, коли фермери продавали свій урожай в містах. Крім того, іноді аби добратися до міста, фермерам був потрібен день на дорогу. У сільській місцевості найближче місце для голосування могло бути розташоване за кілька миль, і в епоху без автомобілів шлях туди міг зайняти деякий час.

З урахуванням цих обмежень та логістичних труднощів вівторок було обрано як оптимальний варіант для дня голосування.

Складне формулювання "вівторок після першого понеділка" обрали, щоб запобігти припаданню дня виборів на 1 листопада. Цей день вважався несприятливим, оскільки деякі християни відзначають його як День всіх святих. У сучасних США в ніч проти 1 листопада відзначають Хелловін. Крім того, торгівці зазвичай брали перший день місяця для розрахунків за попередній місяць.

Хоча вівторок було обрано для зручності, голосування в цей день тепер частіше сприймається як перешкода. Абсолютна меншість американців у 2024 році зайняті в сільському господарстві, натомість більшість людей працюють по вівторках. Тож у США все більше закликів перенести вибори на вихідні. Інший варіант – залишити день виборів у вівторок, але зробити його федеральним святом. Однак для змін потрібне голосування у Конгресі.