Вибори президента Венесуели: опозиція заявила, що має докази фальсифікацій

Марія Коріна Мачадо, яка очолює кампанію проти президента Ніколаса Мадуро, у понеділок увечері повідомила прихильникам у передвиборчому штабі своєї партії, що опозиція має достатньо протоколів голосування, щоб довести, що вони виграли вибори.

Вчора вони мали доступ приблизно до 40% із них, тепер вони кажуть, що в них понад 70%. Цифри показують категоричний і незворотний тріумф: 6,2 млн голосів за опозиціонера Едмунда Гонсалеса порівняно з 2,8 млн за Мадуро.

Зазначимо, що тисячі венесуельців вийшли на вулиці Каракаса інших міст Венесуели, щоб висловити протест проти того, що вони називають шахрайською перемогою Мадуро. Гонгалес, який стояв поряд з Мачадо в столиці країни, сказав, що хоч він і розуміє обурення людей, але потрібен спокій. За його словами, волю народу, виражену у недільному голосуванні, буде дотримано.