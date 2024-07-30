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Вибори президента Венесуели: опозиція заявила, що має докази фальсифікацій

Фото: президент Венесуели Ніколас Мадуро (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 28 липня, у Венесуелі відбулися вибори президента, але їхні результати називають спірними. Опозиція заявила, що має достатньо доказів шахрайства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Марія Коріна Мачадо, яка очолює кампанію проти президента Ніколаса Мадуро, у понеділок увечері повідомила прихильникам у передвиборчому штабі своєї партії, що опозиція має достатньо протоколів голосування, щоб довести, що вони виграли вибори.

Вчора вони мали доступ приблизно до 40% із них, тепер вони кажуть, що в них понад 70%. Цифри показують категоричний і незворотний тріумф: 6,2 млн голосів за опозиціонера Едмунда Гонсалеса порівняно з 2,8 млн за Мадуро.

Зазначимо, що тисячі венесуельців вийшли на вулиці Каракаса інших міст Венесуели, щоб висловити протест проти того, що вони називають шахрайською перемогою Мадуро. Гонгалес, який стояв поряд з Мачадо в столиці країни, сказав, що хоч він і розуміє обурення людей, але потрібен спокій. За його словами, волю народу, виражену у недільному голосуванні, буде дотримано.

Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен уже відреагував на спірні вибори президента у Венесуелі. За його словами, у Сполучених Штатів є побоювання, що оголошений результат не відображає волю або голоси венесуельського народу.

Мільярдер Ілон Маск також встиг відреагувати на події. Бізнесмен назвав Мадуро "диктатором", а той у відповідь сказав, що Маск є загрозою для Венесуели.

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Венесуэла