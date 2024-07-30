Выборы президента Венесуэлы: оппозиция заявила, что имеет доказательства фальсификаций

Мария Корина Мачадо, возглавляющая кампанию против президента Николаса Мадуро, в понедельник вечером сообщила сторонникам в предвыборном штабе своей партии, что у оппозиции достаточно протоколов голосования, чтобы доказать, что они выиграли выборы.

Вчера у них был доступ примерно к 40% из них, теперь же они говорят, что у них более 70%. Цифры показывают категорический и необратимый триумф: 6,2 млн голосов за оппозиционера Эдмундо Гонсалеса по сравнению с 2,8 млн за Мадуро.

Отметим, что тысячи венесуэльцев вышли на улицы Каракаса других городов Венесуэлы, чтобы выразить протест против того, что они называют мошеннической победой Мадуро. Гонгалес, стоявший рядом с Мачадо в столице страны, сказал, что хоть он и понимает возмущение людей, но необходимо спокойствие. По его словам, воля народа, выраженная в воскресном голосовании, будет соблюдена.