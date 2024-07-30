RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выборы президента Венесуэлы: оппозиция заявила, что имеет доказательства фальсификаций

Фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 28 июля, в Венесуэле прошли выборы президента, но их результаты называют спорными. Оппозиция заявила, что имеет достаточно доказательств мошенничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Мария Корина Мачадо, возглавляющая кампанию против президента Николаса Мадуро, в понедельник вечером сообщила сторонникам в предвыборном штабе своей партии, что у оппозиции достаточно протоколов голосования, чтобы доказать, что они выиграли выборы.

Вчера у них был доступ примерно к 40% из них, теперь же они говорят, что у них более 70%. Цифры показывают категорический и необратимый триумф: 6,2 млн голосов за оппозиционера Эдмундо Гонсалеса по сравнению с 2,8 млн за Мадуро.

Отметим, что тысячи венесуэльцев вышли на улицы Каракаса других городов Венесуэлы, чтобы выразить протест против того, что они называют мошеннической победой Мадуро. Гонгалес, стоявший рядом с Мачадо в столице страны, сказал, что хоть он и понимает возмущение людей, но необходимо спокойствие. По его словам, воля народа, выраженная в воскресном голосовании, будет соблюдена.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен уже отреагировал на спорные выборы президента в Венесуэле. По его словам, у Соединенных Штатов есть опасения, что объявленный результат не отражает волю или голоса венесуэльского народа.

Миллиардер Илон Маск также успел отреагировать на события. Бизнесмен назвал Мадуро "диктатором", а тот в ответ сказал, что Маск является угрозой для Венесуэлы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венесуэла