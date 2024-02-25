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Трамп перемагає на праймеріз у Південній Кароліні, - ЗМІ

США, Неділя 25 лютого 2024 03:57
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Трамп перемагає на праймеріз у Південній Кароліні, - ЗМІ Фото: колишній президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Колишній президент США Дональд Трамп перемагає на праймеріз від республіканців у Південній Кароліні, рідному штаті його суперниці Ніккі Гейлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Результати опитування підтвердили попередні прогнози, що Трамп значно випереджає колишню губернаторку штату Ніккі Гейлі. Мешканці Південної Кароліни не хотіли давати їй перевагу. Вона привітала колишнього президента та підкреслила, що не збирається виходити з передвиборчих змагань.

Трамп зазначив, що ніколи не бачив, щоб "Республіканська партія була такою єдиною", та додав, що респонденти "можуть святкувати близько 15 хвилин, але потім мають повернутися до роботи".

У ЗМІ зазначили, що Гейлі є останнім "великим суперником" Трампа в перегонах, у яких він домінував на республіканських праймеріз. Колишня губернаторка закликала виборців прийняти лідерів молодшого покоління. Крім цього, у суботу, її прихильники розмахували плакатами та навмисно затуляли промову Трампа.

Перешкоджання допомозі України

Тим часом виборці-республіканці в Південній Кароліні підтримують рух Трампа «Зробимо Америку знову великою».

Відповідно до даних AP VoteCast, близько 6 з 10 республіканців виступають проти продовження допомоги Україні. Це є тривожним знаком для Гейлі, адже вона була прихильницею підтримки Києва, зазначили у ЗМІ.

Так, близько половини виборців прагнуть, щоб США брали менш активну участь у вирішенні світових питань. Лише третина описала участь Америки в НАТО як "дуже хорошу", інші вважають, що це "дещо добре".

Нагадаємо, суд штату Нью-Йорк офіційно визнав Дональда Трампа винним у маніпулюванні власним капіталом у цивільній справі про шахрайство, порушеній генеральним прокурором штату Нью-Йорк. Відповідно до рішення суду, Трамп зобов'язаний виплатити 454,2 мільйони доларів компенсації.

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